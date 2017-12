ASIATICA TRAVEL STARTET KOOPERATION MIT TRIPODO

Asiatica Travel und Tripodo starten ab sofort im Rahmen einer Kooperation, um individuelle Rundreisen auf einem hohen Qualitätsniveau nach Vietnam und Südostasien anzubieten.

Ab Ende September 2017 diskutieren Asiatica Travel und Tripodo über eine Kooperation in der Tourismus, die den Kunden all-inklusive Rundreisen bringen.

Auf der Seite von Tripodo fragen Kunden ihre Reiseangebote direkt an oder beschreiben auf Tripodo.com ihre Wunschreise. Danach leitet Tripodo passende Reiseanfragen an Asiatica Travel weiter und übernimmt somit die Vorauswahl von relevanten Anfragen mit hohem Buchunginteresse passend zu Produkten von Asiatica Travel. Über das Tripodo System könnte Asiatica Travel eigenständige Preise und Verfügbarketiten pflegen. Reiseexperteen von Asiatica Team unterstürzen den Kunden, Ihre gewünschte Reise zu verwirklichen.

Tripodo vermarktet Reiseangebote von Asiatica Travel durch gezieltes, verkaufsfördernes Online Marketing ohne jeglichen Aufwand für Asiatica Travel. Asiatica Travel erhält einen einfachen Zugang zum performancebasierten Online Marketing und zu den reichweitenstarken Seiten anderen Kooperationspartner von Tripodo. Somit steigert Asiatica Travel ihre Sichtbarkeit im Internet und das Vertrauen in Unternehmen. Die erste Rundreise von Asiatica Travel findet man hier:

https://www.tripodo.de/reiseangebot/traumhafte-vietnam-rundreise-privat-sicher-luxuri%C3%B6s/61944/

Anders als Gruppenreisen sind alle Rundreisen von Asiatica Travel auf Tripodo maßgeschneidert und flexibel nach den Wünschen der Kunden. Die Touristen entscheiden selbst, wie viel sie ausgeben möchten, wie lange die Reise dauert, wohin sie besuchen, in was für Hotels Sie übernachten oder was für Aktivitäten Sie einbauen. Der erste Reisevorschlag wird angepasst oder auch neu entworfen und geplant, bis die Kunden zufrieden sind.

„Vielen Dank für den unterzeichneten Vertrag. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“ – sagt Herr Holger Nagel über neue Partnerschaft.

„Das ist richtig eine ideale Zusammenarbeit. Asiatica ist einer der größten Reiseanbieter für europäischen Touristen. Die deutschen Reisenden haben ab jetzt einen günstigen Weg, eine Rundreise nach Vietnam und Südostasien zu buchen“ – sagt Herr Duy, Marketing Exekutive von Asiatica Travel.

Laut der Angaben des Statistisches Amtes wird die Zahl der ausländischen Reisenden nach Vietnam im August 2017 ungefähre 1.229.163 Ankünfte geschätzt, 29,7% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt erreicht die Anzahl der ausländischen Touristen in 7 Monaten circa 8.472.379 Ankünfte, um 28,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für deutsche Touristen erhöht sich diese Zahl um 15.9%.

Über Tripodo

Tripodo ist ein Reisevermittler für Kunden mit Interesse an besonderen, individuellen Reiseerlebnissen. Getreu dem Motto „Reise mal anders“ erleichtet er das Finden, Vergleichen und Buchen außergewöhnlicher Individualreiseangebote von spezialisierten Reiseveranstaltern und inspirieren den Kunden darüber hinaus zu neuen Reisephantasien. Tripodo ist auch ein Mitglied im Deutschen ReiseVerband (DRV), dem führenden Verband der deutschen Tourismusbranche.

Längjährige Partner von Tripodo: Dumont, Süddeutsche.de (Süddeutsche Zeitung).

Über Asiatica Travel

Asiatica Travel ist ein Reiseveranstalter, der 2001 in Vietnam gegründet wurde. Asiatica Travel hat eine Spitzenposition unter den Reiseveranstalter für individuelle und maßgeschneiderte Rundreisen in Vietnam, Kambodscha und Laos eingenommen. Seiner Hauptsitz liegt in Hanoi, hat er außerdem Beratungsbüros sowohl in Saigon, Kambodscha als auch in Deutschland. Asiatica Travel Team besteht aus Abteilungen für Marketing, Vertrieb, Design, Kundenservice, Reiseführer, usw.