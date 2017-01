ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH auf der elektrotechnik 2017

Dortmund/Albstadt, JANUAR 2017 – Vom 15. - 17. Februar präsentiert die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik auf der elektrotechnik, der Fachmesse für Gebäude- und Industrieanwendungen in Dortmund, ihre innovativen Produkte, wie die Zutrittskontrolle SCALA.

Ebenso können sich die Messebesucher über die Alarmsicherung EXITalarm, den Elektronikbeschlag ESA500, den smarten Schließzylinder ENTR® sowie den Beschlag Code Handle® Window informieren.

Die Alarmsicherung EXITalarm bietet eine visuelle und akustische Hemmschwelle gegen missbräuchliche Türbenutzung. Mit EXITalarm können bestehende Türen ganz einfach nachgerüstet werden. Die Alarmsicherung wird unterhalb des Türdrückers montiert und erkennt durch diese Position eine Betätigung direkt und zeigt diese umgehend an. Wird der Türdrücker leicht betätigt, neigt sich der Überwachungshebel nach unten und ein Signal ertönt. Letzteres verstummt wenn der Drücker losgelassen wird. Der Alarm wird nur ausgelöst, wenn die Tür tatsächlich geöffnet wird.

Fenster und Balkontüren durch PIN gesichert

Der elektromechanische Beschlag Code Handle® Window von ASSA ABLOY verhindert, dass Fenster und Terrassen- sowie Balkontüren, die sich ausschließlich von innen verriegeln lassen, unkontrolliert geöffnet werden. In Wohnungen und Büros, vor allem wenn diese im Erdgeschoss liegen, stellt die patentierte Technologie eine zusätzliche Hemmschwelle dar. Einbrecher können den Griff selbst bei gekippter Terrassentür nicht bewegen. Zudem lässt sich Code Handle® Window in allen 90°-Stellungen sowie im Lüftungsmodus arretieren. Bei wiederholt falscher Eingabe blockiert der Griff für drei Minuten, bevor er wieder in den Normalzustand wechselt.

Der Griff ist nach der Montage sofort einsatzbereit. Die einfache Vergabe von Nutzercodes erfolgt über einen kombinierten Administrator-/Benutzercode. Optional kann auch ein Signalton zur akustischen Bestätigung des Knopfdrucks aktiviert werden.

Mehr Sicherheit und Komfort mit Schließlösung ENTR®

Mit der elektronischen Schließlösung ENTR® der Marke Yale kann die Haustür per Fernbedienung, Smartphone, Fingerabdruck oder durch PIN-Eingabe geöffnet werden – und auch weiterhin gewohnt mit einem normalen Hausschlüssel. Der elektronische Zylinder verriegelt die Haus- oder Wohnungstür automatisch, wenn der Bewohner sie zuzieht. Der Zylinder bietet keine Angriffsfläche für Manipulationen und somit optimalen Schutz gegen Lockpicking-Versuche. Mit ENTR® ist es möglich, zeitbegrenzte Zutrittsberechtigungen zu vergeben, z.B. für Reinigungs- oder Pflegekräfte. Der Verlust eines Zutrittsmediums ist mit ENTR® risikoärmer als ein abhanden gekommener Schlüssel und dem damit einhergehenden Austausch der Schließzylinder. Denn: Gehen Fernbedienung oder Smartphone verloren oder werden gestohlen, löschen die Bewohner einfach die jeweilige Fernbedienung, das Mobilgerät oder den PIN-Zugangscode aus dem ENTR®-System und entziehen so die Berechtigung.

Zutrittskontrolle SCALA wächst mit Kundenanforderungen

ASSA ABLOY hat mit SCALA ein skalierbares Zutrittskontrollsystem entwickelt, das sich stufenlos anpasst. Es ist nahezu beliebig erweiterbar und erlaubt die Einbindung von einer einzelnen bis hin zu über 2.000 Türen. Kunden können zwischen drei Lösungspaketen wählen: SCALA solo, SCALA web/+ und SCALA net. Das modulare System wächst mit den Kundenanforderungen und ist deshalb für private, öffentliche sowie gewerbliche Objekte geeignet.

Nachrüstbarer Zutrittskontrollbeschlag ist sofort einsatzbereit

Mit ESA500 zeigt ASSA ABLOY eine kabellose Stand-Alone-Lösung für private und innerbetriebliche Bereiche wie Lager- und Personalräume. Der vorhandene Beschlag kann einfach durch den elektronischen Türbeschlag mit Codetastatur ausgetauscht werden. Das Schloss muss dafür nicht gewechselt werden. Von außen ist die Tür vor unbefugtem Betreten geschützt und nur für Personen zugänglich, denen der 4- oder 6-stellige Code bekannt ist. Von der Innenseite lässt sich die Tür wie gewohnt mit dem Türdrücker öffnen. Verschiedene Freigabeoptionen ermöglichen zusätzlich zeitlich begrenzte Berechtigungen bis hin zur Dauerfreigabe.

Während der Messetage stehen die Experten der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH für Fragen und Fachgespräche gerne zur Verfügung. Interessierte besuchen auf der elektrotechnik 2017 den Stand A66 in Halle 4.