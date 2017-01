ASSA ABLOY auf der FeuerTRUTZ 2017

Innovative Technologien vereinen Sicherheit und Komfort

Nürnberg/Albstadt, JANUAR 2017 – Auf der diesjährigen FeuerTRUTZ zeigt die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH neben ihrem aktuellen Türschließerportfolio auch die innovative Türschließertechnologie Close Motion®. Vom 22. – 23. Februar 2017 können sich die Besucher im Messezentrum Nürnberg bei dem Sicherheitsspezialisten auch über das Schlossprogramm OneSystem, Neuerungen in der Rettungswegtechnik sowie die Schlosslösung Mediator informieren.

Türen, an denen Türschließer verbaut sind, verursachen häufig störende Schließgeräusche. Um dieses Problem zu lösen und Schließkomfort mit erhöhten Dicht- bzw. Schallschutzanforderungen zu kombinieren, waren bisher zusätzliche Bauteile erforderlich. Mit der Technologie der Close-Motion® Türschließer von ASSA ABLOY hat das Unternehmen eine neuartige Lösung für diese Problematik gefunden. Die innovative Close-Motion® Funktion ist in das verlängerte Gehäuse des Türschließers integriert und erfordert kein gesondertes Bauteil. Close-Motion® reduziert die Geräuschentwicklung und sorgt für eine zuverlässige Einzugsdämpfung und sicheres Schließen gegen den Dichtungsdruck.

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik legt auf der Messe ein besonderes Augenmerk auf den Sicherheits-Türschließer, in dem ein Fluchttüröffner und ein Fallenschloss bereits integriert sind. Die Version für die Bandseite ist für eine nachträgliche Montage an Feuerschutztüren unter Verwendung bestehender Bohrlöcher nach DIN EN 1154 geeignet. Für die Bandgegenseite ist er die ideale Nachrüstlösung einer elektrischen Verriegelung an z.B. Fassadentüren, Schleusentüren oder Türen mit Zutrittskontrolle.

Schlossprogramm OneSystem überzeugt mit Vielfalt

ASSA ABLOY bietet mit OneSystem ein umfangreiches und modulares Produktportfolio passend für Brand- und Rauchschutztüren, mit Flucht- und Rettungswegfunktionen und eignet sich unter anderem für Zutrittskontrollen und Türüberwachung. Ob es sich um ein einfaches mechanisches Einsteckschloss oder ein elektromechanisches Objektschloss handelt – OneSystem kann in so gut wie jede Tür und jedes Türsystem integriert werden.

Die OneSystem Schlösser bieten optional umfangreiche Überwachungs- wie elektromechanische Schlossfunktionen. Die Baureihen von Standard-, Panik- und mechanischen Sicherheitsschlössern werden in Ausführungen für ein- und zweiflügelige Türen sowie als Rohrrahmen- und Vollblatt-Version angeboten. Ebenso sind sie nach den europäischen Normen EN179 und EN1125 zertifiziert.

MEDIATOR kombiniert hohen Einbruchschutz mit sicherem Fluchtweg

Mit dem MEDIATOR-System von ASSA ABLOY sind Türen von außen grundsätzlich verschlossen. Das Gebäude kann aber dank intergrierter Panikfunktion von innen ohne Schlüssel jederzeit verlassen werden – bei Gefahr und im „Normalbetrieb“. Außerdem können die Türen über eine Gegensprechanlage oder ein Zutrittskontrollsystem geöffnet werden, auch wenn sie permanent durch die Selbstverriegelung abgeschlossen sind. Das selbstverriegelnde Fluchttürschloss mit elektrischem Türöffner ist VdS-geprüft und für Feuer- und Rauchschutztüren sowie für Fluchtwege zugelassen.

Interessierte besuchen die Experten der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH während der Messetage auf Stand 209 in Halle 10.0.