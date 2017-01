ATP-Talentshow im Sportpark Tespo Kaarst. IOS-Technik stiftet den IOS-SportCup für das Weltranglisten Tennisturnier.

12.01.2017 Unter dem Motto „die ATP Talentshow“ wird im Tespo Sportpark in Kaarst die diesjährige Auflage der Kirschbaum International ausgetragen.

Jedes Jahr treten die besten Nachwuchsspieler der ATP-Weltrangliste zu diesem Tennisturnier an. Unterstützt wird der Event durch zahlreiche namhafte Sponsoren, strategische Partner, Medien und Sportler. Unter anderem stellt der Einlagenspezialist IOS-Technik den IOS-SportCup bereit.Die Teilnehmerliste zur ATP-Talentshow „Kirschbaum International 2017“ liest sich wie ein Who is Who der Nachwuchsspieler der ATP-Weltrangliste. Unter anderem haben prominente Spieler wie der aktuelle Weltranglisten Vierte Milos Raonic (CAN), der Wimbledon- & US Open Doppel-Champion Philipp Petzschner oder Misch Zverev (GER) schon daran teilgenommen. Auch in diesem Jahr treten vom 15. bis 22. Januar 2017 im Tespo Sportpark in Kaarst die Besten der Besten an. Unterstützt wird der Event durch ein ebenso namhaftes Netzwerk aus Sponsoren, Strategiepartnern, Medien und Sportlern.Als Einlagenspezialist engagiert sich IOS-Technik auch in diesem Jahr mit dem IOS-SportCup bei der ATP-Talentshow. Es warten auf alle Fälle viele tolle Pokale auf die Gewinner“, freut sich IOS-Chef Axel Klapdor auf das spannende Turnier.IOS-Sportwissenschaftler Christoph Ehren steht den Spielern für Beratungen zum Thema Fußgesundheit und für Fußvermessungen zur Verfügung. „Gerade bei den jungen Nachwuchsspielern ist es wichtig, durch Einlagen Verletzungen vorzubeugen und die Gelenke zu entlasten. Unsere individuell maßgeschneiderten Tenniseinlagen FEET-Back stimulieren dazu die Spiraldynamik, was sich positiv auf die Leistungsfähigkeit des Spielers auswirkt.“ Da die Tennis-Asse durch ihre schnellen Bewegungen und Stopps extremen Belastungen auf den Courts ausgesetzt sind, nehmen sie Angebote wie die von IOS-Technik bereits seit Jahren dankbar an.

„Es freut uns sehr, wenn wir damit einen Beitrag leisten, die tollen Nachwuchstalente möglichst lange sportlich fit zu halten“, sagt die IOS-Marketing-und Vertriebschefin Karin Wiessmann, „und vielleicht an dem einen oder anderen Punktgewinn mit beteiligt zu sein.“