AUF die Liebe, auf das Leben- das neue Partyalbum von Christian Sommer

Das Party - Album XXL ist für jede Party da Am Ende des Sommers bringt der Sänger Christian Sommer ein lebensbejahendes Party-Album auf den Markt.

Auf diesem Album besingt er „HUMORVOLL“ die Vielseitigkeit des Alltags und der Liebe. Kurz gefasst: „In einer Nacht für die Ewigkeit “ besingt er mit den „Berühmten 4 Worten“ seine „Shopping Queen“ „Ich wär so gern ein Millionär“.„Auf die Liebe, auf das Leben“ das neue Party-Album im VÖ-Doppelpack mit der gleichnamigen Single CD. Für 11 geniale Titel in Überlänge hat sich Christian Sommer verschiedene Texter und Komponisten ins Boot geholt u.a. Valeriè May, Andre Martin Heller, Erich Öxler, Tim Wassmer und Andreas Holm.Für Musik und den guten Sound & Mixed sorgte von den Streetlife Studios Roland Häring, einer der erfolgreichsten Produzenten.Christian Sommer ist mit diesem Album ein wunderbares Werk gelungen. Musik für jede Partygelegenheit und einige dieser Lieder haben bereits bei Live-Auftritten den Stimmungstest bestanden.

Ein Besonderes Schmankerl ist sein Achim Menzel Mix. In diesem Mix hat Christian Sommer die größten Hits des Entertainers Achim Menzel verarbeitet. Es ist eine Hommage an seinen berühmten Kollegen und Freund. Denn beide Künstler traten oft gemeinsam bei Veranstaltungen auf.

Label: HITMIX Music

Verlag : Streetlife- Studios / CoCo Melody

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.christiansommer.net

Tracklist: Wir feiern durch heut Nacht

Auf die Liebe , Auf das Leben

Durchgebrand

Ich Wär so gern ein Millionär

Shopping Queen

Die Süße auf der Palme

Eine Nacht für die Ewigkeit

Ab an die Playa

Die berühmten 4 Worte

Hela di ladioAchim –Menzel Mix