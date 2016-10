AUSGRABUNGEN AN DER SANKT NIKOLAUS BASILIKA BEI ANTALYA

Nicht weit von Antalya, etwa 100 km in westlicher Richtung, befindet sich die antike Stadt Myra, das heutige Demre.

Hier steht die Basilika des Hl. Nikolaus, der hier im 4. Jahrhundert lebte.

Im Jahr 2000 wurde die Nikolaus Basilika in die UNESCO Liste der als Welterbe nominierten Stätten aufgenommen.

Seit 25 Jahren werden hier Ausgrabungen von der Hacettepe Universität Ankara in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kultur und Tourismus durchgeführt, 20 Jahre lang unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Yıldız Ötüken, Dozent der Fakultät für Literatur, Institut für Kunstgeschichte. Seit 5 Jahren leitet Prof. Dr. Sema Doğan die Grabungen.

Für die diesjährigen Ausgrabungen an der St. Nikolaus Basilika wurde eine Dauer von zwei Monaten veranschlagt. An den Grabungen nahmen Wissenschaftler der Hacettepe Universität, 6 Studenten und 9 Arbeiter teil. Frau Prof. Dr. Doğan erwartet von den Ausgrabungen an Kirche und Kloster wichtige Erkenntnisse für die Wissenschaft und den Tourismus.

In diesem Jahr wurden Untersuchungen am Hauptzugang im westlichen Teil der aus dem 6. Jahrhundert stammenden Kirche durchgeführt. 2015 entdeckte man in diesem Bereich ein mit Erde gefülltes Gewölbe. Man geht davon aus, dass es sich bei dem 3,87 m breiten und 8,30 m langen Gewölbe um eine Grabstätte handelt. Am Eingang wurden Wandmalereien und Reliefs entdeckt. Die Wandmalereien zeigen auf einer Seite Jesus und Maria, während auf der anderen Seite der Hl. Nikolaus abgebildet ist. Außerhalb dieser Struktur wurden ein weiteres kleines Gewölbe und Säulenreste gefunden.

"Zentrum der christlichen Welt“

Prof. Dr. Sema Doğan wies darauf hin, daß das Sankt Nikolaus Gedächtnis Museum im türkischen Kulturerbe einen bedeutenden Platz einnimmt:

"Der nördliche, östliche und westliche Teil des Klostergebäudes birgt für uns alle - Tourismus und Wissenschaft - viele aufschlussreiche wissenschaftliche Daten.

Das Grab des Heiligen Nikolaus, der hier im 4. Jahrhundert lebte, ist von großer Bedeutung für die orthodoxen Christen. Der Ort hat seine seit dem Mittelalter bestehende Bedeutung als Wallfahrtsort beibehalten.

Unsere Arbeit an diesem Bauwerk wird in den kommenden Jahren neue Erkenntnisse bringen und weitere Strukturen zu Tage fördern.“

Die Wirkungsstätte des Nikolaus befindet sich in der Umgebung von Antalya und kann auf organisierten Ausflügen oder per Mietwagen erkundet werden.