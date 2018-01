AUSSTELLUNG FIONA TAN: BLOSSOMS IN TRANSFORMATION

VOM 25. JANUAR BIS ZUM 12. MAI IM MANDARIN ORIENTAL, MUNICH; KURATIERT VON DR. EVA KARCHER UND MON MUELLERSCHOEN

Die Multimediakünstlerin Fiona Tan, in den USA bekannt, stellt zum ersten Mal in Deutschland aus. In der Hotelhalle und Lounge des Mandarin Oriental, Munich zeigt sie vom 25. Januar bis 12. Mai 2018 Gemälde, Fotografien, Objekte und Arbeiten auf Japanpapier aus ihrer neuen Serie Blossoms in Transformation. Die Werke entstanden im Laufe mehrerer Reisen der Künstlerin nach Japan während der Zeit der Kirschblüte (jap. Sakura). Fiona Tan, die sich mit dem japanischen Buddhismus ebenso wie mit Reiki, einer japanischen Lehre von den universellen Lebensenergien beschäftigt, fasziniert das spektakuläre Naturschauspiel unzähliger zartrosafarbener Kirschblütenbäume, die Städte wie Landschaften verzaubern, immer wieder. Darüber hinaus erforscht sie auch die Symbolik dieser Blüte, die wie keine andere für Erneuerung und die Feier des Lebens, für Schönheit, aber auch für Vergänglichkeit steht.

Die 1984 geborene Multimediakünstlerin mit chinesischen, holländischen, brasilianischen und deutschen Wurzeln wuchs mehrsprachig auf und studierte in der Schweiz, Frankreich, Japan und den USA Kunst. 2006 machte sie an der New Yorker Akademie „Parsons The New School for Design“ ihren Abschluss. Fiona Tans Interessen reichen über die Bildende Kunst hinaus. Sie setzt sich mit digitalen Technologien ebenso auseinander wie mit Religionen und Kulturen, Psychologie, Philosophie, Spiritualität und alternativen Heilmethoden.Diese Quellen fließen in ihre multisensualistische und energetische Kunst ein. In ihren oft großformatigen Bildtafeln und Objekten spielen Licht und Farben mit ihrer fluoreszierenden Leuchtkraft eine zentrale ästhetische Rolle. Die Künstlerin erzielt die kaleidoskopisch funkelnde und gleißende Wirkung ihrer Werke, in dem sie traditionelle Medien wie Zeichnung, Malerei und Fotographie mit digitalen Verfahren mixt. Stilistisch verknüpft sie Elemente aus Impressionismus, Kubismus, Surrealismus und Op-Art zu ornamentalen Lichtcollagen von facettenreicher Schönheit und kenntnisreicher Symbolik. Tan beschreibt ihre Werke als „visuelle Symphonien mit transformativer Kraft“.

Kunstausstellungen haben im Mandarin Oriental, Munich bereits Tradition. Künstler wie Gerad Prent und Gianfranco Meggiato und Fotografen wie Ellen von Unwerth, Roger Fritz, Kiki Kausch, Sophie von Hanau, Philipp Siempelkamp und Johannes Weinsheimer zeigten hier ihre Werke. Jede Schau verleiht der edlen Hotelhalle eine immer wieder überraschend neue Atmosphäre.

