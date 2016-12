> Startseite > Handel & Wirtschaft

AVANDIL vermittelt die Technologiegruppe Nolting Holzfeuerungstechnik aus Detmold an Beteiligungsgesellschaft Erfolgreicher Unternehmensverkauf dank internationaler Käufersuche durch AVANDIL Düsseldorf, den 16.12.2016

Mit dem Verkauf der Detmolder Unternehmensgruppe Nolting Holzfeuerungstechnik an eine Düsseldorfer Beteiligungsgesellschaft konnte die unabhängige M&A-Beratungsgesellschaft für Unternehmensverkäufe AVANDIL GMBH einen weiteren Erfolg erzielen. Die Nolting Holzfeuerungstechnik stellt umweltfreundliche Heizungsanlagen her, die zur Wärmegewinnung Holz CO2-neutral verfeuern. Neben dem deutschen Kernmarkt erzielt das Traditionsunternehmen wichtige Teile seiner Umsätze aus Exporten in europäische Märkte wie Niederlande, Schweiz und Spanien, aber auch aus Wachstumsmärkten wie China, Kanada und Japan. Die drei geschäftsführenden Gesellschafter der Detmolder Nolting Holzfeuerungstechnik planten einen Unternehmensverkauf im Rahmen einer geregelten Altersnachfolge.

Laut Unternehmensberatung AVANDIL erhielt den Zuschlag zum Kauf der Nolting Holzfeuerungstechnik eine deutsche noch nicht namentlich benannte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf. Standortsicherung und Erhalt der Arbeitsplätze

Für die Suche nach dem passenden Käufer engagierte Nolting die Unternehmensberatung AVANDIL aus Düsseldorf. Mit AVANDIL fand man einen international erfahrenen Partner für den Unternehmensverkauf im Mittelstand. AVANDIL startete die internationale Vermarktung und gewann für Nolting Holzfeuerungstechnik zahlreiche strategische Kaufinteressenten, darunter namhafte internationale Konzerne und Finanzinvestoren. Die wichtigsten Anforderungen bei der Auswahl möglicher Nachfolger waren die Sicherung des Standorts Detmold, Erhalt der 50 Arbeitsplätze sowie die Weiterführung der Sozialprojekte von Nolting (Aktion Schulkinder im Straßenverkehr, Gewalt- und Suchtvorbeugung in Schulen). „Das war keine leichte Suche“, erklärt AVANDIL Geschäftsführer Sergio Manjon. „In diesem Fall bestand die Herausforderung in den niedrigen Ölpreisen: die seit Jahren sinkenden Ölpreisen machen die Wettbewerbstechnologie `Ölheizung´ wieder attraktiver als `Holzheizung´. Dies führte dazu, dass mehrere Interessenten wieder Abstand von der Investition nahmen. „Wir mussten hier auf langfristig planende Investoren fokussieren, die auf die zukunftsweisende Technologie `Holzfeuerung´ setzen.“ Unternehmensnachfolge – kompetent und zielsicher gelöst

Den Zuschlag für den Kauf erhielt die Düsseldorfer Beteiligungsgesellschaft, da laut AVANDIL ihr Management die langjährige Erfahrung im Auf- und Ausbau von Produktionsfirmen sowie Kapital zur Sicherstellung der geplanten Expansionsstrategie mitbringt. Hintergrundinformationen zu Nolting Holzfeuerungstechnik GmbH

Die Nolting Holzfeuerungstechnik GmbH hat ihren Sitz in Detmold, Aquafinstraße 15. Seit 1947 werden mit 50 Mitarbeitern in Detmold umweltfreundliche Feuerungsanlagen hergestellt, die zur Wärmegewinnung Holz in verschiedenen Varianten (Stückholz, Pellets, Hackschnitzel) CO2-neutral verfeuern. Neben den Feuerungsanlagen liefert Nolting Zubehör wie Vorratsbehälter, Förderbänder, Staubabscheider und Schaltschränke. Die eigentümergeführte Unternehmensgruppe ist damit ein technologischer Vorreiter im umweltbewußten Heizen: die CO2-Belastung ist bei der Verbrennung von Holz genau so hoch wie bei der Verrottung. Λ nach oben 20.12.2016 13:05 Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

