AVOCONS Unternehmensentwicklung Gründerwoche 2016

Berlin, 11. November 2016 – Viele Unternehmensgründer scheitern, weil Konzept und Strategie nicht stimmen. Oder die Zielgruppe nicht genau definiert ist Fallstricke gibt es viele für die Gründer. „Deswegen sollte zu Beginn einer Unternehmensgründung oder beim Start in die Selbständigkeit immer eine Beratung stehen“, ist André Voltz, Senior Consultant und Geschäftsführer der AVOCONS GmbH, überzeugt. Um Existenzgründern den richtigen Einstieg zu ermöglichen, bietet AVOCONS als langjähriger offizieller Partner der Gründerwoche Deutschland vom 14. bis 20. November 2016 täglich kostenlose Coachings an.

In den Orientierungsberatungen gibt es für die Teilnehmer wertvollen Expertenrat rund um die Selbständigkeit. Wichtige Aspekte wie Kundenakquise und Marketing werden besonders fokussiert. Gründungswillige erhalten somit das erforderliche Know-how für die ersten Schritte in die Selbständigkeit.

„Wer nicht an der Gründerwoche teilnehmen kann, muss auf das kostenlose Coaching nicht verzichten“, weiß André Voltz. „Denn viele Träger – beispielsweise die Arbeitsämter, die Bundeswehr oder Reha-Kassen – übernehmen unter bestimmten Bedingungen die Beratungskosten.“ Zudem gibt es noch zahlreiche Programme in Deutschland und der EU, die auf junge und etablierte Unternehmen zugeschnitten sind. Meist werden 50 Prozent, in einigen Fällen sogar 100 Prozent der Kosten übernommen.

Wer durch das Dickicht der zahlreichen Förderprogramme zur Existenzgründung nicht den Durchblick hat, kann sich ebenfalls an AVOCONS wenden, um die passende Förderung zu finden.

Zertifizierte Beratungsleistung

„Wir bieten mit unserem Experten-Team individuelles Coaching, auf die speziellen Anforderungen des Gründers zugeschnitten“, sagt André Voltz. „Der künftige Unternehmer erhält so für jedes Aufgabengebiet vom zuständigen Experten die richtige Expertise und eine qualifizierte Handlungsanleitung.“

Für die Professionalität des AVOCONS-Teams spricht auch die Zertifizierung gemäß § 178 und § 179 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III), der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) sowie die Aufnahme ins Beraternetzwerk des IBWF-Instituts.

Die AVOCONS-Berater können auf über 1000 erfolgreiche begleitete Consulting-Projekte verweisen. Gerne wird von mittelständischen Unternehmen auch die kostenlose Strategie-Beratung angenommen. André Voltz: „Die Welt befindet sich im stetigen Wandel, das Verhalten möglicher Zielgruppen ändert sich ständig – da ist es selbst für schon länger am Markt agierende Unternehmen sinnvoll, ihre strategischen Unternehmensziele zu justieren.“



Über AVOCONS GmbH Unternehmensentwicklung

AVOCONS berät und begleitet umfassend. Ein Netzwerk aus Spezialisten garantiert so eine passgenaue und zielführende Unternehmensentwicklung. Kunden erhalten einen Ansprechpartner der sämtliche Maßnahmen koordiniert und entsprechend der abgestimmten Vorgehensweise auch begleitet. Die angeschlossene Full-Service-Marketingagentur unterstützt dabei zusätzlich.Mit der externen ganzheitlichen Beratung können zum einen die verschiedensten Bereiche, in allen Unternehmensphasen übergeordnet analysiert und zum anderen synergetisch betrachtet werden. Somit kann ein neutrales Bild für die Unternehmensleitung bzw. die verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstellt werden. Die Beratung durch AVOCONS Unternehmensentwicklung kann bis zu 100 Prozent subventioniert werden. Vorgründercoaching nach AVGS oder BAFA-Zuschüsse sind durch die Listungen von AVOCONS bei den Fördergebern möglich.

