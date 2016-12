AXA PKV empfiehlt ihren Kunden die falschen Tarife

Im Rahmen der Beitragserhöhung und eines Tarifwechsels in der privaten Krankenversicherung 2017 empfiehlt die AXA ihren Kunden bewusst die falschen Tarife.

PKV-Versicherte über 55 Jahre erhalten mit den Schreiben zur Beitragserhöhung Umstellungsangebote. In diesen Vorschlägen zum PKV-Tarifwechsel ist fast immer ein wichtiger Tarif in der Unisex-Variante enthalten, für den Kunden ist das kaum zu erkennen. Wechselt der AXA-Kunde nun in einen Unisex-Tarif, so gehen sehr wichtige Rechte verloren.Auf Anfrage bei der AXA wurde mitgeteilt, es müsse der „verkaufsstärkste Tarif“ angeboten werden, deshalb sind diese „unglücklichen Angebote“ gemacht worden. Dabei ist es doch kein Problem die Kunden mit zwei oder drei Sätzen über diesen fatalen Mangel aufzuklären. Ist der Wechsel in den falschen Tarif abgeschlossen, gibt es kein Zurück mehr. Unter Umständen fehlt dann in der Zukunft das wichtigste Instrument zur Reduzierung der PKV-Beiträge im Alter.Aufklärung und Hilfe bietet die kostenlose PKV-Tarifwechsel-Beratung der hc consulting AG aus Köln ( http://www.hcconsultingag.de ). Finanziert wird die Arbeit des reinen PKV-Spezialisten von der AXA selbst. Diese überweist dem Versicherungsmakler einen Teil der schon mit den laufenden Beiträgen bezahlten Verwaltungskosten.