Aareal Bank setzt auf DOCUNIZE für das Vorlagenmanagement - Zentrale Steuerung des Vorlagenmanagements der COC AG über 21 Standorte hinweg und mit Integration in ein DMS-System

(Burghausen, 20.09.2016) Die international agierende Aareal Bank hat das Vorlagenmanagement-System DOCUNIZE von der COC AG eingeführt.

Im Gegensatz zu der bisher eingesetzten Lösung ließ sich DOOCUNIZE einfach mit dem bestehenden Dokumentenmanagementsystem verbinden und gewährleistet standortübergreifend ein komfortables Handling.

Die Aareal Bank mit Hauptsitz in Wiesbaden ist einer der führenden internationalen Spezialisten für Finanzierungslösungen und Dienstleistungen mit Schwerpunkt in der Immobilienwirtschaft. Sie unterstützt ihre Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen bei der Finanzierung von Bürogebäuden, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien vor allem in Europa Nordamerika und Asien. Damit die etwa 1.200 Mitarbeiter an den weltweit 21 Standorten jederzeit überall auf die aktuellen Vorlagen zugreifen können, hat das Kreditinstitut das Vorlagenmanagementsystem DOCUNIZE von der COC AG eingeführt. Es bildet in 6 Sprachen weit über 1.000 Vorlagen ab, die aus verschiedenen von der Kredit- bis zur Personalabteilung stammen.

Für die Erstellung der Vorlagen nutzte die Aareal Bank ein hauseigenes Tool auf Basis einer Access-Datenbank. „Ein ganz entscheidender Grund für die Ablösung des eigenentwickelten Systems war der Wunsch, auf eine Standard-Software umzusteigen“, erläutert Petra Haas, Director IT & Organisation Service und federführend beim Projekt Einführung des Vorlagenmanagementsystems. Wichtigste Kriterien bei der Toolevaluierung waren die Revisionssicherheit, die Zuverlässigkeit und die Anwenderfreundlichkeit des Systems. In diesem Auswahlprozess machte DOCUNIZE den überzeugendsten Eindruck, der sich dann auch bereits im Einführungsprozess bestätigte. Als vorteilhaft erwies sich bei der einwandfrei gelungenen Umstellung, dass durch das vorherige Tool bereits eine breite Akzeptanz für ein systematisches Vorlagenmanagement erzeugt worden war. Diese Akzeptanz konnte durch die Einführung eines Fachredakteur-Tools und die Erweiterung der Schnittstelle von DOCUNIZE zur DMS-Lösung Doxis4 noch verstärkt werden.

„Mit DOCUNIZE können wir Änderungen an Vorlagen sofort und gleichzeitig für alle Standorte aktualisieren. Auch im internationalen Einsatz ist das System unkompliziert“, beschreibt Haas den Nutzen und ergänzt: „Der Pluspunkt für unsere User ist das einfache und anwenderfreundliche Handling. DOCUNIZE fügt sich homogen und gefällig in das Office Paket ein.“ Darüber hinaus betont sie die DMS-Integration. „Ein weiterer Vorteil ist für uns die direkte Anbindung an unser DMS Doxis4, so dass wir direkt aus Doxis4 heraus auf die Vorlagen zugreifen können.“

Das Zusammenspiel der beiden Systeme gestaltet sich so, dass Daten von Doxis4 im XML-Format geliefert, von DOCUNIZE zusammen mit der Vorlage generiert und wieder an Doxis4 zurückgeleitet werden. Zudem erfolgt in Doxis4 eine Verknüpfung von Vorlagen mit Workflows. Der Anwender erfasst dafür die Stammdaten zu diesem Vorgang und erstellt auf dieser Basis diverse Dokumente. Die Generierung übernimmt DOCUNIZE, während in Doxis4 die Ablage der Dokumente erfolgt.

Was den Einsatz von DOCUNIZE angeht, sieht Frau Haas auch für die Zukunft noch viel Potenzial, insbesondere was die Anbindung an weitere Systeme angeht. Dazu steht Frau Haas im engen Austausch mit dem DOCUNIZE Entwicklungsteam.