Abenteuerreisen auf allen sieben Weltmeeren

Amazon Riverboat Adventure

Leinen los! Das komfortable Amazonasschiff wartet bereits auf die internationale Gruppe. Auf der 7-Tage Flusskreuzfahrt folgen die jungen Abenteurer einem Naturführer des Pacaya-Samiria-Nationalreservat auf täglichen Ausflügen zu Wasser und zu Land und erleben gemeinsam die exotische Tierwelt der Region hautnah. Mit etwas Glück sehen die Globetrotter Faultiere, Affen, Tukane und Flussdelfine! Auf einer zwei tägigen Erkundungstour durch das Pacaya-Samiria-Reservat bietet sich Gelegenheit, den Dschungel selbst zu erforschen. Zu Gast bei einer einheimischen indigenen Familie und zu Besuch bei einem lokalen Schamanen lernen die Reisenden mehr über die Kulturen und Traditionen der Gegend. Die regionale Küche an Bord des Amazon Riverboats zeigt den Weltenbummlern Einblicke in die Geschmäcker der Region. Gemeinsam genießen die Reisenden aus aller Welt das Leben „auf dem Fluss“ und lassen sich von der Magie des Amazonas verzaubern. Bevor es auf eigene Faust weiter nach Hause geht, besucht die Gruppe ein Seekuh-Schutzzentrum und genießt den Abend in Lima.

Sailing Thailand - Phuket to Koh Phi Phi

In versteckten Buchten schnorcheln, an unberührten Stränden entspannen und die köstliche thailändische Küche, zubereitet von einem einheimischen Koch, genießen: Willkommen auf der 4-Tage Segeltour von Phuket bis nach Koh Phi Phi! An Bord des kleinen privaten Katamarans können die jungen Abenteurer mal so richtig abschalten und die faszinierende Inselwelt Thailands erkunden. Weit ab von den Touristenströmen erleben die Globetrotter die Andamanen ganz individuell. Gemeinsam besucht die internationale Gruppe die sogenannte James-Bond-Insel. Am Railay Beach widmen sich die Reisenden aus aller Welt dem vielfältigem Strandvergnügen. Auch ein Abstecher in das Taucherparadies Koh Haa steht auf dem Programm. Bei Monkey Bay kann die Gruppe die Unterwasserwelt beim Schnorcheln hautnah erleben. Bei den Stopps auf Krabi und Koh Phi Phi Don, Phukets nördliche Inseln, erwartet die Weltenbummler einzigartige „Sun und Beach“ Erlebnisse. Die 4-Tage Segeltour ist eine perfekte Ergänzung zu anderen goXplore Thailand-Reisen. Aber auch ein entspannter Weg, um den Massen von Phuket zu entfliehen und an Bord zusammen mit den weltoffenen Mitreisenden die spektakuläre Inselwelt Thailands zu erleben.

Galápagos Land & Sea - Central Islands aboard the Xavier III

Die Inselwelt der Galápagos begeistert Reisende seit Charles Darwin sie zum ersten Mal erkundet hat. Die internationale Gruppe entdeckt die unglaubliche Tierwelt der Galápagos-Inseln an der Seite eines Englisch sprechenden Naturexperten. Der Guide zeigt den jungen Abenteurern jede Menge Riesenschildkröten, Seelöwen und Seevögel und begleitet die Reisenden zu den Inseln Santiago, Seymour Norte, Mosquera und vielen weiteren faszinierenden Orten. Die Globetrotter haben die Möglichkeit mit Schildkröten und Rochen zu schnorcheln und zu schwimmen. Außerdem begeben sie sich auf eine Wanderung durch die Lavafeldern von Bartolomé und werden mit der atemberaubenden Aussicht belohnt. Bei einem Besuch der Charles-Darwin-Forschungsstation erfährt die Gruppe mehr über das sensible Ökosystem der Galápagos-Inseln. Die Abende verbringen die Globetrotter gemeinsam auf der Mid-Range Yacht Xavier III und lassen die Abenteuer des Tages Revue passieren. Die Gruppensprache ist Englisch, doch weder die einheimischen Tour-Leader noch die anderen Reisenden haben ein Englisch Diplom. Viel wichtiger als perfekte Grammatik ist die geteilte Weltoffenheit, Toleranz und die Neugier, Neues zu entdecken. Zum Abschluss erwartet die Reisenden eine Übernachtung auf der Insel Santa Cruz, wo sie die Strände erkunden und Riesenschildkröten in ihrer natürlichen Umgebung beobachten.

