Waldorf Frommer versendet urheberrechtliche Abmahnungen wegen illegalem Streaming und Downloads.

Hintergrund ist, dass Produktionsunternehmen aus der Medienbranche in ihren Nutzungsrechten demnach ihren wirtschaftlichen Interessen durch die Verbreitung und Vervielfältigung ihrer Werke auf Filesharing-Plattformen beeinträchtigt werden. Beeinträchtigungen stellen sich im Betrieb einer solchen Online-Plattform mit Download- und Streaming-Angeboten, aber auch in der bloßen Nutzung des Filesharings dar. So wurde auch der Film Planet der Affen von Twentieth Century Fox ohne Zustimmung des Urhebers verbreitet und folglich in seinen geschützten Verwertungsrechten verletzt. Um diese Rechte zu schützen bedienen sich die Produktionsunternehmen der rechtlichen Unterstützung von Sozietäten wie Waldorf Frommer. Diese versuchen mit Abmahnungen und Klagen die Ansprüche aus der Rechtsverletzung durchzusetzen.

Wie kommt Waldorf Frommer auf mich

Abmahnung von Waldorf Frommer zum Twentieth Century Fox Film Planet der Affen von erhalten?

[Großes Bild anzeigen]

Unter der Verwendung von Verkehrsdaten ermittelt Waldorf Frommer den Anschlussinhaber der IP-Adresse. Daraus zieht die Kanzlei den Schluss mit dem Anschlussinhaber auch den Verantwortlichen der Störung gefunden zu haben. Augenscheinlich ist diese Beweislage unzureichend begründet, denn dies ist eine bloße Vermutung. Insbesondere unter der Berücksichtigung von mehreren Nutzern in einem Haushalt die auf denselben Internetanschluss zugreifen. Jeder dieser Nutzer könnte demnach den wirtschaftlichen Schaden des Produktionsunternehmens durch die Nutzung oder den Betrieb einer Filesharing-Plattform verschuldet haben.

Welche Folgen hat die Abmahnung durch Waldorf Frommer für mich

Das Abmahnungsschreiben beinhaltet regelmäßig zwei Forderungen. Die eine dient der Forderung eines Schadenersatzes für den erlittenen wirtschaftlichen Schaden, die sich aus der Lizenzanalogie ergibt. Daher fällt diese mehrere hunderte Euro bis zu tausend Euro hoch aus, gegenständlich beläuft sich die Forderung auf 915 Euro. Des Weiteren begehrt Waldorf Frommer vom Empfänger der Abmahnung eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Aus dieser würde man den vermeintlichen Störer bei gleichartigen Sachverhalten in Zukunft in Anspruch nehmen. Diese Unterwerfungserklärung dient also dem präventiven Schutz der Werke der Medienunternehmen. Es ist demnach davon abzuraten diese Unterschrift zu leisten, da dies als Geständnis der Vorwürfe gewertet wird und die Chancen gegen die Forderungen vorzugehen mindert.

Weitere abgemahnte Werke von Waldorf Frommer

• Die Simpsons

• The Accountant

• Kong: Skull Island

• Mazerunner

Wie gehe ich gegen die Abmahnung vor

Lassen Sie sich nicht beunruhigen, da Waldorf Frommer genau diesen Zustand verfolgt und darauf spekuliert, der Empfänger der Abmahnung kommt umgehend den Forderungen nach. Jedoch ist die Abmahnung auch nicht zu ignorieren. Ziehen Sie einen Anwalt hinzu und lassen Sie sich beraten. Mit juristischer Expertise sind Möglichkeiten mindestens

einer Minderung der Schadenersatzforderung gegeben.

1. Bewahren Sie die Ruhe und Ignorieren Sie die Abmahnung nicht

2. Kommen Sie keiner Forderung von Waldorf Frommer umgehend nach

3. Konsultieren Sie einen Anwalt

4. Wahren Sie die Fristen von Waldorf Frommer

Auf abmahnhelfer.de erhalten alle Empfänger einer Abmahnung von Waldorf Frommer eine kostenlose Erstberatung. Die routinierten Anwälte analysieren Ihren Sachverhalt. Sodann werden Ihnen mögliche Chancen, Kosten und weitere Konsequenzen mitgeteilt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage, sowie telefonisch.