Abroadwith startet ersten Online Sprach-Kultur-Immersions-Marktplatz

- Abroadwith, ein im August 2015 in Berlin gegründetes Start-up, ermöglicht es jetzt, nach Komplettierung seines Internetauftrittes, Sprachstudenten sich maßgeschneiderte Auslandsaufenthalte zu gestalten.

- Sprachstudenten können mit der neuen Online Plattform ganz transparent und ohne Vermittler und Agenturen ihre Sprachreise selber planen und buchen.

BERLIN, Januar 18, 2017 — Tausende von Sprachschüler reisen jedes Jahr ins Ausland, um Sprachkenntnisse zu erwerben und internationale kulturelle Erfahrungen zu sammeln. Auf diesem Weg werten sie ihren Lebenslauf auf, um einen besseren Zugang zum aktuellen Arbeitsmarkt zu bekommen. ICEF´s Monitor zufolge reisen mehr als 2,28 Millionen Menschen jedes Jahr ins Ausland, um eine Sprache zu erlernen.

Bisher, jedoch, war es schwierig ein geeignetes Programm zu finden, in welchem der Student die volle Kontrolle über sein eigenes Abenteuer hatte. Aber dank Abroadwith soll sich das jetzt ändern.

Zitat vom Gründer: Wir sind begeistert davon, was dies für Auslandserfahrungen bedeuten könnte. Der Markt war schon viel zu lange limitiert. Gastgeber, Studenten und Sprachschulen mussten die Bedingungen großer Agenturen akzeptieren. Die meisten Optionen für Sprachreisen konzentrieren sich hauptsächlich nur auf die beliebtesten Städte und die beliebtesten Sprachen.

Die Plattform verändert besonders die Art und Weise, wie ein Sprachaufenthalt im Ausland geplant werden kann. Auf der einen Seite können nun Gastgeber, wie Familien oder WGs, ihre freien Zimmer zu ihren eigenen Konditionen anbieten, auf der der anderen Seite können Sprachschüler sich ihre passenden Gastgeber selber aussuchen.

Die Abroadwith Plattform bringt so Transparenz in eine undurchsichtige Industrie, indem sie Sprachschülern und Gastgebern erlaubt sich direkt gegenseitig zu finden. Zuvor wurde dieser Prozess von Agenturen gesteuert, was dazu führte, dass Sprachschüler und Gastgeber keine Ahnung hatten, was Sie erwartet und mit wem Sie die nächsten Monate ihr Leben teilen würden. Nun können die Sprachschüler vor der Buchung schon Informationen über ihren Gastgeber, wie etwa Lebensstil, Interessen und Hobbys erfahren. Auf der anderen Seite haben aber auch die Gastgeber die Möglichkeit das Profil ihres Sprachschülers zu sehen und Buchungsanfragen gegebenenfalls anzunehmen oder abzulehnen.

Zusätzlich zur Buchung einer Unterkunft können Studenten noch einen Sprachkurs in Sprachschulen oder bei Tutoren hinzufügen. Die Sprachschüler können so einen Kurs in der Nähe ihres Zuhauses finden. Sprachlehrer haben den Vorteil sich mit interessierten Sprachschülern zu vernetzen, die in ihre Stadt kommen.

Zitat vom Gründer: Unser Ziel ist es dabei zu helfen eine multikulturelle, verbundene und offene Welt zu gestalten. Um dies zu erreichen, bieten wir mehr Möglichkeiten für einen kulturellen Austausch an während wir auch dabei helfen Sprachen zu bewahren, welche sonst von Agenturen gar nicht angeboten werden.

Abroadwith hat den Standpunkt, dass Sprache und Kultur nicht hinter einem Bildschirm erlebt werden kann. Deshalb konzentriert sich die Plattform auf den menschlichen Bestandteil beim Sprachenlernen, der es ermöglicht den passenden Gastgeber, basierend auf den eigenen Hobbies, Interessen und Lebensstil zu finden. Durch das Bereitstellen von drei einzigartigen Immersionsprogrammen, gibt Abroadwith jedem die Möglichkeit sein eigenes Abenteuer zu gestalten.

Abroadwith startete letztes Jahr seine Tätigkeit in den englisch-, spanisch- und deutschsprachigen Märkten. Ab dem kommenden Jahr will sich die Plattform aber weltweit ausweiten, um noch mehr Sprachen, Länder und Kulturen anzubieten.

Die deutschsprachige Version ist unter folgendem Link zu erreichen: https://www.abroadwith.com/de/