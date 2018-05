Abschlag ORANGE / ORANGE CUP 2018

Nürnberg – Mit drei Terminen ist der ORANGE CUP 2018 am Start! Golfer aus der Metropolregion Nürnberg sollten das vorgabewirksame Golfturnier am 9. Juni (GC Lauterhofen), 21. Juli (GC Abenberg) und 29. September (GC Am Habsberg) auf keinen Fall verpassen.

Für Veranstalterin Sabine Michel steht beim ORANGE CUP nicht nur der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund, sondern vor allem Spaß und Netzwerken. (Bild: SMIC! Events & Marketing).

Die ORANGE Golfsaison rückt näher und mit ihr die Vorfreude der Teilnehmer auf ein vorgabewirksames Golfturnier der besonderen Art. Der ORANGE CUP ist nicht nur in der Metropolregion Nürnberg für seine ausgefallenen Ideen bekannt. Als Businessturnierserie der Extraklasse hat er sich in ganz Süddeutschland einen Namen gemacht und freut sich jährlich über hohe Anmeldezahlen und lange Wartelisten.Der Auftakt der Turnierserie findet am 9. Juni im GC Lauterhofen statt. Unter dem Motto „Landliebe“ begrüßt Veranstalterin Sabine Michel, SMIC! Events & Marketing, die Teilnehmer in ihrem „Golfclub der Herzen“. Diesen Namen hat sie dem Golfclub gegeben, weil hier Management und die Gastronomie an einem Strang ziehen und Guido Hoferer und Katja Dörner mit viel Leidenschaft und Herzlichkeit dabei sind.Eine perfekte Kombination aus Gastlichkeit, Natur und sportlich-familiärem Flair spürt man auch im GC Abenberg, der am 21. Juli bereits zum dritten Mal Gastgeber des ORANGE CUPs ist. Nach dem Umbau des Clubrestaurants dürfen sich die Teilnehmer auf „1001 Nacht“ freuen.Letzter Höhepunkt des ORANGE CUP ist das Turnier am 29. September im Heimatclub GC Am Habsberg. Der anspruchsvolle Leading Golfcourse hat für Golfer besondere Herausforderungen parat und die Abendveranstaltung im „Restaurant Kaymers 59“ unter dem Motto „Diamonds & Champagne“ sorgt für einen würdigen Abschluss der ORANGEN Golfsaison.„Wir legen großen Wert darauf, unseren Teilnehmern einen unvergesslichen Tag zu ermöglichen, bei dem nicht allein der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund steht, sondern Spaß und Netzwerken“, sagt Sabine Michel. Dieser Grundgedanke ist während des gesamten Turniers allgegenwärtig. Vom Frühstückchen und den Startgeschenken zur Begrüßung über die pfiffigen Versorgungs-stationen auf der Runde bis zur Preisverleihung und Party am Abend – überall spürt man die Liebe zum Detail und Harmonie in Perfektion. Orange eben.Das wissen auch die zahlreichen Partner und Sponsoren wie Gegenbauer Facility Management, Schultheiss Wohnbau AG, Konrad Städtler GmbH, ORIGINAL Steifensand, VBC, AEG, Pyraser, UnternehmerClub ORANGE, Mazars und VR Bank Nürnberg, die die Turnierserie zum Teil schon seit etlichen Jahren begleiten und unterstützen.

Kein Wunder also, dass der ORANGE CUP zu den beliebtesten Turnierserien der Region zählt. Nach über zehn Jahren Erfahrung weiß Sabine Michel mit ihrem Team schließlich genau, was sie tut. So ist auch für alle Nicht-Golfer gesorgt. „Bei unseren Schnupperkursen kann jeder den Golfsport für sich entdecken und bei der anschließenden Abendveranstaltung mit uns feiern“,

so die Organisatorin.Wer sich bis jetzt noch nicht angemeldet hat, sollte dies also schnellstens nachholen – sonst kann es passieren, dass er bis zum nächsten Jahr warten muss.Weitere Infos und Fotos zur Turnierserie und einen Rückblick auf die vergangenen Jahre finden Sie unter http://www.orangecup.de Seit 2006 bringt der ORANGE CUP frischen Wind auf die Golfplätze der Metropolregion Nürnberg und gehört mittlerweile zu den bekanntesten Businessturnierserien in ganz Bayern. Mit viel Liebe zum Detail und frischen Ideen stellt Veranstalterin Sabine Michel, SMIC! Events & Marketing, ein ganz besonderes Turnier auf die Beine, bei dem es hauptsächlich um das Netzwerken und Miteinander geht. Die Farbe ORANGE steht für Lebensfreude, Energie und Kommunikation – Eigenschaften, die die Netzwerkphilosophie des ORANGE CUP ausmachen.