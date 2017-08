Abwasserfreie Industrie spart Geld und schützt die Umwelt. H2O GmbH auf der EMO

Steinen/Hannover. Nachhaltigkeit ist das Trendthema unserer Zeit.

Angesichts immer knapperer Frischwasserressourcen ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt unumgänglich. Deshalb ist die Vision der H2O GmbH eine „abwasserfreie Zukunft in allen Industriebereichen“. Mit der nachhaltigen, industriellen Abwasseraufbereitung durch VACUDEST Vakuumdestillationssysteme schützen Industrieproduktionen nicht nur die Umwelt, sondern sparen auch bares Geld. Wie das funktioniert, erklären die Experten für abwasserfreie Produktion von der H2O GmbH auf der Messe EMO in Halle 7 auf dem Stand B51. Die Weltleitmesse der Metallbearbeitung findet vom 18. bis 23. September in Hannover statt.

Egal ob ölhaltiges Abwasser aus der Metallverarbeitung oder Spülwasser aus oberflächentechnischen Prozessen – dank der patentierten Innovationen der H2O GmbH wird das Abwasser aus unterschiedlichsten Prozessen sicher und effizient aufbereitet. Im Unterschied zu klassischen Aufbereitungsverfahren ist die Qualität des gereinigten Wassers so gut, dass es im Produktionsprozess wiederverwendet werden kann. Damit wird die Produktion abwasserfrei und es wird sichergestellt, dass keine Restverunreinigungen in die Umwelt gelangen. Gleichzeitig werden unsere wertvollen Frischwasserressourcen geschont.

H2O GmbH auf der EMO 2017

[Großes Bild anzeigen]

Weil die Eindampfung des Industrieabwassers das Abwasservolumen um bis zu 95 Prozent reduziert, verringern sich auch die Entsorgungskosten für das Abwasser enorm. So lohnt sich die Investition in ein VACUDEST System meist schon in weniger als 2 Jahren.

Sie sind Interessiert? Mehr zum Thema Nachhaltigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit mit VACUDEST Systemen erfahren Sie auf der EMO in Hannover oder auf der Homepage des Unternehmens: http://www.h2o-de.com .



Über H2O GmbH – Die Experten für abwasserfreie Produktion von der H2O GmbH sind weltweit technologieführend im Bereich von effizienten und sicheren Verdampfern zur Aufbereitung und Kreislaufführung von Industrieabwasser. Dank modular aufgebauter Technologie werden die Systeme individuell auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten. 30 Jahre Erfahrung sorgen für außergewöhnliche Produkte, die technologische Maßstäbe setzen.

Seit der Ausgründung aus dem Mannesmann Demag Konzern im Jahr 1999 konnte die H2O als inhabergeführtes Unternehmen eine wachsende Zahl loyaler Kunden gewinnen, welche das Leistungsangebot der H2O schätzen. Der Umsatz wuchs seit der Gründung um durchschnittlich 15 Prozent auf 17,9 Millionen Euro im Jahr 2015. H2O beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter weltweit, davon 80 am Hauptsitz im badischen Steinen.