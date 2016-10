Acronis unterstützt Studenten mit „Back to University“-Kampagne und bietet Sonderpreis für Acronis True Image 2017 Backup-Software an

Am 17. Oktober informiert Acronis an den akademischen Fakultäten Münchens über die Studenten-Sonderaktion für die Backup-Software Acronis True Image 2017

München – 11. Oktober 2016 – Acronis, Marktführer für Datensicherheit in hybriden Clouds,

startet mit Beginn des Wintersemesters 2016/17 eine besondere Kampagne für Studenten und Schüler, bei der die Backup-Software Acronis True Image 2017 zu einem Sonderpreis angeboten wird. Vom 17.Oktober 2016 bis zum 21. November 2016 können Studenten und Schüler Acronis True Image 2017 mit 250 GByte Cloud-Speicher beim Partner c&H für nur 19,99 Euro statt der handelsüblichen 49,99 Euro erwerben. Dazu ist lediglich der Studenten- bzw. Schülernachweis erforderlich. Darüber hinaus können auch Dozenten, Lehrer und Professoren an dieser Aktion teilnehmen.

Zum Semesterstart in München begrüßen Acronis- Mitarbeiter darüber hinaus die Studenten am 17. Oktober zwischen 10 Uhr und 13 Uhr vor Ort an der TU, LMU und HM mit Promotionsgutscheinen und Kleinigkeiten, die den Studentenalltag erleichtern. Studenten, die vor Ort erscheinen, haben zudem die Gelegenheit, drei kostenfreie Softwareversionen zu gewinnen.

Gerade für Studenten, die nahezu alle Arbeiten, Essays, Vorbereitungen und Notizen heute digital abspeichern und bearbeiten, ist ein Backup unerlässlich. Niemand möchte kurz vor der Vollendung seiner Abschlussarbeit durch einen Computercrash oder einen Virus sämtliche Daten verlieren. Stunden an Recherche und gewissenhaftes Zusammentragen der Informationen sowie die eigenen, wertvollen Schlussfolgerungen wären unwiederbringlich verloren. Mit Acronis True Image kann dem vorgebeugt und die Daten zuverlässig gesichert werden.

Acronis True Image 2017 bietet ein einfaches, schnelles und umfassendes Backup. Alle Daten lassen sich mit einem vollständigen Image-Backup sichern: Betriebssystem, Programme, Einstellungen, Dateien und Boot-Informationen. Die Datensicherung kann auf externen Festplatten, NAS-Geräten, Netzwerkordnern und in die Cloud erfolgen– mit nur zwei Klicks. Darüber hinaus ist ein Backup von Smartphones und Tablets möglich, egal ob iPhone, iPad oder Android-Geräte. Zudem ist mit der aktuellen Version auch eine Sicherung der Facebook-Daten möglich. Die Verwaltung erfolgt über das Touch-Screen-optimierte Online Dashboard.

