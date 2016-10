Hamburg – Traditionell sind Inhalte im Internet häufig werbefinanziert und daher für den Nutzer kostenlos.

Da aber zu viel Werbung das Nutzer-Erlebnis merklich trübt, ist die Verbreitung von Adblockern stark gestiegen. Eine Lösung aus Hamburg schafft einen Ausgleich zwischen Nutzern und Anbietern von Inhalten: weniger Werbung, dennoch mehr Umsatz und glückliche Werbekunden.

Werbefinanzierte Erlösmodelle im Internet geraten zunehmend unter Druck. Nutzer können mit so genannten Adblockern Werbung schnell und einfach ausblenden. Die Verbreitung solcher Software gegen Werbung steigt weltweit stark an. Anbietern von Inhalten entgehen so die nötigen Einnahmen, um langfristig eine hohe redaktionelle Qualität zu gewährleisten. Marktbeobachter sehen als zentralen Grund steigender Adblocker-Raten eine unverhältnismäßig hohe Dosis von schlechter und störender Werbung. [Quellen: Statista 2016, YouGov 2016]

Da Nutzer in ihrem Surfverhalten laut Gesetz autonom bleiben müssen, kann solche Software trotz zahlreicher juristischer Prozesse nicht verboten werden. Lösungen, die den individuellen Wunsch auf werbefreien Internetkonsum missachten, also aktivierten Adblocker, gelten als fragwürdig und finden auch bei den Werbetreibenden keine Akzeptanz. Eine nachhaltige Lösung kann also nur im Einvernehmen mit allen Akteuren gefunden werden: Nutzern, Inhalte-Anbietern und Werbetreibenden. [Interactive Advertising Bureau (IAB)]

Der Software-Anbieter ATG aus Hamburg stellt eine Plattform bereit, die einen Dialog zwischen den Akteuren herstellt. Beim Aufruf ausgewählter Inhalte kann der Anbieter so Nutzer ansprechen und einen Tausch anbieten: „Eine kurze Werbeunterbrechung, dann geht es weiter“. Die Erfahrungen mit der Plattform zeigen, dass Nutzer das Angebot dosierbarer Werbung akzeptieren und selektiv den Adblocker dafür ausschalten. Publisher erhalten so sichere Einnahmen. Seitens der Werbeindustrie ist die Zustimmung ebenfalls groß, da diese freiwilligen Werbepausen zu sehr guter Kontaktqualität führen.

Die Plattform ist bereits bei zahlreichen Anbietern weltweit im Einsatz. Die Einbindung ist für Anbieter von Inhalten an beliebigen Stellen innerhalb der Angebote einfach umsetzbar.