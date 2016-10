Adesto präsentiert EcoXiP™: die ultimative Speicherlösung für intelligente IoT-Geräte

Der innovative, nichtflüchtige Speicher EcoXiP setzt einen neuen Standard für Leistung, Kosten und Energie für eXecute-in-Place IoT-Geräte.

MÜNCHEN/SANTA CLARA, CA, 31. Oktober 2016 – Adesto Technologies (NASDAQ: IOTS), ein führender Anbieter für anwendungsspezifische, nichtflüchtige Speicherprodukte mit extrem niedrigem Stromverbrauch, stellte kürzlich in den USA den XiP-Speicher EcoXiP™ vor und wird nun erstmalig auf der Electronica in Deutschland präsentiert. Execute in Place (XiP) ist eine Methode, die es ermöglicht, Programme direkt im Speicher auszuführen, sodass teure und energieineffiziente Architekturen ersetzt werden. EcoXiP kann die Prozessorleistung mehr als verdoppeln und den Stromverbrauch sowie die Systemkosten im Vergleich zu Standard Serial Peripheral Interface (SPI) Bausteinen senken.

Internet of Things- (IoT) und eingebettete Geräte wie Wearables, medizinische Monitore, POS-Controller und andere verbundene eingebettete Systeme müssen die intelligente lokale Datenverarbeitung bewältigen können. Damit verbunden sind ein höherer Grad an Funktionalität, neue Wireless-Protokoll-Stacks und fortschrittliche Software. Deshalb erfordern diese Geräte größere Programmspeicher als günstige On-Chip-Lösungen, die sich mit Embedded-Flash- oder SRAM-Speicher nicht implementieren lassen. Des Weiteren müssen sie kleiner sein als die kleinsten verfügbaren DRAMs. Um die benötigte Leistung zu erreichen, mussten Systemdesigner bisher in teure, energieineffiziente Speicherlösungen investieren, die zudem nur eine begrenzte Leistung liefern können.

Auf der Grundlage einer innovativen Speicher- und Protokollarchitektur überwindet EcoXiP diese Herausforderungen.

„Die Nachfrage nach höherer Leistung, niedrigem Energieverbrauch und geringeren Kosten in verbundenen eingebetteten Geräten stellt eine Herausforderung an die Systemdesigner dar, die wissen, dass bestehende Lösungen die Anforderungen nicht mehr erfüllen“, sagt Narbeh Derhacobian, Geschäftsführer von Adesto Technologies. „EcoXiP wurde von Grund auf neu entwickelt, um als ultimative Lösung als Hauptprogrammspeicher in einem IoT-System zu dienen.“

Vorteile von EcoXiP

Die XiP-Technologie für kleine eingebettete Systeme ist sehr vielversprechend, da sie nicht unter den Nachteilen der Ausführung von On-Chip-Embedded-Flash oder SRAM leidet. Anders als beim Embedded-Flash-Speicher kann ein Mikrocontroller (MCU) mit einer externen XiP-Lösung implementiert werden. Das erfolgt durch die Nutzung der neuesten Prozesstechnologien, die zu einem geringeren Stromverbrauch, einer höheren Frequenz und niedrigeren Systemkosten führen. Anders als Embedded-SRAM kann ein XiP-Flash-Gerät ausgeschaltet werden, sodass kein Strom verbraucht wird. Darüber hinaus bietet EcoXiP Designern die Flexibilität, Speicherkapazitäten zu erhöhen, wenn ihre Kapazitäten steigen. Aber auch bisherige State-of-the-Art XiP-Lösungen leiden unter einem Mangel an Leistung bei hohem Stromverbrauch und erhöhten Systemkosten.



EcoXiP vereint alle Vorteile der traditionellen XiP-Systeme gegenüber On-Chip-Speicherlösungen. Zugleich bedeutet seine neue Architektur, dass Kompromisse nicht mehr nötig sind. Die Vorteile von EcoXiP umfassen:

• Hohe Systemleistung: Im Gegensatz zu bestehenden seriellen Flash-Bausteinen liefert EcoXiP zweieinhalb Mal mehr CPU-Leistung als bestehende Quad-Geräte und die 1,4-fache CPU-Leistung verglichen mit Best-in-Class-Oktal-Geräten.

• Optimierte Latenz und optimierter Datendurchlauf: Eine High-Speed-, Oktal-DDR-Oberfläche mit einem proprietären Prefetching-Schema reduziert die effektive Latenzzeit drastisch und liefert eine hervorragende CPU-Leistung.

• Read/Write-Fähigkeit: Designer können Systemkosten reduzieren, da in den meisten Fällen kein zusätzlicher Flash-Speicher mehr erforderlich ist, um Over-the-Air-Updates oder Datenprotokollierung zu handhaben.

• Flexible Speichergröße: Optimierte Speicherkapazitäten von 32 MB bis 128 MB ermöglichen IoT-SoC-Designern, die Speichergröße für ihre spezifische Anwendung zu optimieren und sie an ihre jeweiligen Bedürfnisse anzupassen – ohne ihre SoCs neu zu gestalten.

• Prozess-Skalierung: SoC-Anbieter können ihre Chips mit weniger oder sogar ohne eingebetteten Flash-Speicher konzipieren. Dies erlaubt ihnen zu Prozesstechnologien zu wechseln, die Flash nicht unterstützen, wie 28 nm und feinere Strukturen. Dies führt zu schnelleren und kostengünstigeren SoCs, die weniger Strom verbrauchen.

• Beste Standby-Leistung: Konfigurierbare IO-Pins und eine Reihe von Power-Management-Funktionen führen zu einem geringeren Stromverbrauch bei Geräten und Systemen.

• Verbesserte Sicherheit mit On-Chip unique-ID One-Time Programmable (OTP) Sicherheitsregister.

SIP-Hostcontroller für EcoXiP sind bei IP-Partnern von Adesto erhältlich, darunter Mobiveil und Synopsys.

Experten-Statements zu EcoXiP

„Die hohe Leistung und die gleichzeitige Read/Write-Fähigkeit der EcoXiP-Speicher von Adesto haben das Potenzial, sich dramatisch auf die Kundenerfahrung für IoT- und Industrieanwendungen auszuwirken“, sagt Emmanuel Sambuis, Vizepräsident NXP® Semiconductors, MCZ & connectivity. „Die NXP-MCU- und i.MX-Produkte werden diese differenzierte Technologie mit einem verbesserten Speicher-Controller unterstützen, sodass die Kunden alle Vorteile dieses Speichers nutzen können.“

„Mit der Entwicklung des IoT-Markts werden Designer mit den Herausforderungen der zunehmenden Speicherleistung mit geringerem Stromverbrauch und einem kleineren Footprint konfrontiert“, so John Koeter, Vizepräsident Marketing für IP und Prototypings bei Synopsys. „Mit der Bereitstellung der Interoperabilität zwischen der DesignWare® High-Performance Synchronus Serial Interface IP mit XiP Funktionalität von Synopsys und dem EcoXiP NVM von Adesto wird es Designern ermöglicht, die Speicherzugriffsgeschwindigkeit in kosten- und energieeffizienten IoT-Anwendungen zu erhöhen.“

„Der EcoXiP ist ein Fortschritt gegenüber anderen Flash-Produkten, besonders bei IoT-Anwendungen, die einen höheren Speicherbedarf haben sowie High-Performance-XiP Fähigkeiten benötigen. Dieser neue prozessoroptimierte Baustein zeigt sowohl das Engagement von Adesto als auch das Verständnis für die Bedürfnisse von intelligenten IoT-Geräten. Eine solche Optimierung, die in der SoC-Welt üblich ist, wird nun in spezialisierten Speichervorrichtungen gesehen“, sagt Linley Gwennap, Prinicpal Analyst, The Linley Group.

Verfügbarkeit

32 MB EcoXiP Muster sind bereits verfügbar. Weitere Speichergrößen folgen.