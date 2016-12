Administraight managt Ihre Reisekosten

Reisekostenabrechnungen sind mit Abstand der zeitintensivste Faktor und die unbeliebteste Aufgabe in der Buchhaltung.

Mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit können die verantwortlichen Mitarbeiter durchschnittlich mit Prüfung, Verbuchung und Fehlerkorrektur verbringen. Im Rahmen der Reisekostenabrechnung wiederum nimmt die Prüfung der Spesen die meiste Zeit in Anspruch. Bedingt durch ständige Nachfragen, Unkenntnisse oder Komplexität des Reiseverlaufs (nicht überall auf der Welt sind Belege eine Selbstverständlichkeit) sind viele Reisekostenabrechnungen fehlerhaft. Die Mitarbeiter werden durch verzögerte Auszahlungen verärgert.Ein Kreislauf von Unzufriedenheit und Verärgerung seitens des Managements und der Mitarbeiter wird in Gang gesetzt. Und nicht selten kapituliert ein geschätzter Mitarbeiter. Ein Personalproblem kann langfristig die Folge sein.Wir bieten Ihnen eine einfache Lösung:Administraight aus Essen ist seit Jahren auf komplexe, geschäftliche Reiseverläufe spezialisiert.Nach der Reise ist vor dem Papierkram, Formulare müssen ausgefüllt und Nachweise erbracht werden. Und hier kommt das Essener Team in’s Spiel.Administraight ist seit Jahren auf komplexe Reiseverläufe spezialisiert.Von Europa nach Fernost mit Zwischenstopp in Dubai. Wir sichern Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine pünktliche, zuverlässige und gesetzlich korrekte Auszahlung zu - und wenn Sie mit dem berühmten Beleg auf dem Bierdeckel zu uns kommen.Sparen Sie an Kosten für eine neue, spezielle Software.Sparen Sie aber nicht an optimalen, effizienten Prozessen und zufriedenen Mitarbeitern.