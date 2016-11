Auf dem Blog Elisabeth Green findet im Dezember ein Adventskalender-Gewinnspiel statt, bei dem täglich Naturkosmetik und Bio-Produkte im Gesamtwert von 4.000 Euro verlost werden.

Vom 1.-24. Dezember werden auf dem Blog Elisabeth Green nachhaltige Produkte in Form eines Adventskalender-Gewinnspiels verlost. Täglich haben die Teilnehmer erneut die Möglichkeit zu gewinnen. Der Adventskalender enthält Naturkosmetik und Bio-Produkte. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt unkompliziert und direkt auf der Website https://www.elisabethgreen.com. Die Teilnehmer müssen dafür zwei Voraussetzungen erfüllen: Erstens einen Kommentar unter dem jeweiligen Beitrag abgeben und zweitens dem Blog via Facebook, Instagram oder Bloglovin folgen.

Im Bereich Naturkosmetik kann man sich auf Produkte von großen traditionellen Marken wie Lavera, Martina Gebhardt, Khadi und Cattier freuen. Mit dabei sind auch die In- Labels Und Gretel und 100% Pure sowie die Nischenmarke mysalifree. Zu gewinnen gibt es außerdem Sets bestehend aus mehreren Marken, die von den beliebten Naturkosmetik-Onlineshops Ecco Verde, Najoba und Amazingy zur Verfügung gestellt werden. Auch aus dem Food-Bereich sind nur die besten Marken dabei: Fair gehandelte Schokoladen von Gepa, Bio-Kaffee von Coffee Circle sowie die Bio-Kokosnussprodukte von Dr. Goerg.

Gründerin Elisabeth Jacobs sagt selbst zu der Aktion: „Im Dezember verlose ich meine nachhaltigen Lieblingsmarken, um mich für die Treue meiner Leser zu bedanken und ihnen etwas zurückzugeben.“

Auf dem Blog Elisabeth Green dreht sich alles um den grünen Lifestyle der Gründerin. Die Idee entwickelte sich aus einem persönlichen Anliegen, selber nachhaltig zu leben. So stellt sie Erfahrungsberichte und Tipps rund um Naturkosmetik und Bio-Produkte für interessierte Leser zur Verfügung. Die Gründerin startete den Blog 2013 und veröffentlicht seitdem mehrere Artikel pro Woche.