Mit Accept Reisen umweltfreundlich durch Tansania reisen Beim Reiseanbieter Accept Reisen liegt die höchste Priorität in der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit all seiner Reisen – sei es eine Kenia Safari oder ein Tansania Urlaub.

An jedem Reiseziel werden die betroffenen Einheimischen durch eine gerechte Entlohnung und angenehme Arbeitsbedingungen unterstützt. Accept Reisen engagiert sich zudem für den Umweltschutz mit unterschiedlichen kulturellen und sozialen Projekten an seinen Reisezielen und bemüht sich, seine Reisen durch entsprechende Ausgleiche CO² neutral zu gestalten. Das heißt, bei allen angebotenen Reisen, wie einem Kenia Urlaub oder einer Tansania Safari, werden die CO²-Emissionen der Flugreise durch Spenden für den Klimaschutz ausgeglichen. Sogar die angebotenen Unterkünfte werden bezüglich ihrer Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit intensiv geprüft. Sie können also mit reinem Gewissen Ihre Afrika Reisen antreten.

Unser Rezept gegen Fernweh: Eine Afrika Safari oder Costa Rica Rundreise

Die Teilnehmer einer Afrika Rundreise kehren nach ihrem Abenteuer mit spannenden Geschichten und bleibenden Erinnerungen wieder heim. Beobachten Sie auf einer Afrika Safari exotische Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum und lernen Sie die lebensfrohen, einheimischen Völker und Kulturen ganz nahe und persönlich kennen. Bei einer Costa Rica Rundreise können Sie in die atemberaubende Natur eintauchen. Erkunden Sie den berühmten tropischen Regenwald und spüren Sie den Sand der traumhaften Strände zwischen Ihren Zehen. Die gewonnenen Erfahrungen und Erlebnisse werden Sie ein Leben lang begleiten. Costa Rica gilt außerdem als grünstes Land Mittelamerikas und weist eine beeindruckende Artendichte und Vielfalt auf. Das Land gilt zudem als Paradies für Abenteuersuchende und Surfer. Worauf warten Sie also noch? Erleben Sie bei einer Costa Rica Rundreise die einmalige Atmosphäre und die unberührte Natur des Landes.

Authentischer Afrika Urlaub - Mit Kleingruppen durch Kenia oder Tansania reisen



Accept Reisen bietet neben Afrika Urlaub weitere unvergessliche Rundreisen durch jede Ecke der Welt. Dabei stehen Privat- und Kleingruppenreisen zur Wahl. Eine zu große Teilnehmerzahl wird vermieden, um den Reisenden ein authentisches Reiseerlebnis zu garantieren. Zudem geht der Reiseanbieter bei der Reiseplanung auf die individuellen Wünsche der Reisenden ein, um sicherzustellen, dass jeder seine maßgeschneiderte Traumreise erleben darf. Gehen Sie mit Accept Reisen auf Afrika Reisen und entdecken Sie die schönsten Orte der Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie: http://www.accept-reisen.de/