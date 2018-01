Agenda des HomeMatic User-Treffens steht fest

Leer, 29. Januar 2018 – Bereits zum Beginn des Ticketverkaufs zeichnete sich für das mittlerweile achte Zusammenkommen der Homematic-Community ein vergleichbarer Andrang wie auch in den vergangenen Jahren ab. Vom 20.-22. April 2018 findet das Homematic User-Treffen erneut im Hotel La Strada in Kassel statt.

Nun wurde seitens der Organisatoren die Agenda der Veranstaltung bekannt gegeben. Diese verspricht ein abwechslungsreiches Programm aus Workshops und Vorträgen sowie jeder Menge Raum für den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen langjährigen Smart-Home-Nutzern sowie Einsteigern.

Erstmalig wird das Workshop-Programm sowohl am Freitag, 20.04.18 als auch am Samstag, 21.04.18 stattfinden. Die Ausweitung des Angebots wird begeistert aufgenommen. Bereits jetzt sind die entsprechenden Plätze zu zwei Drittel ausgebucht. Noch bis zum 31. Januar 2018 können Tickets und die letzten Workshop-Tickets auf Eventbrite mit einem speziellen Frühbucherrabatt gebucht werden. Im Anschluss werden die Eintrittskarten zum regulären Preis von 49,00 Euro angeboten. Die Workshops sind dann für 30,00 Euro buchbar. Im Ticketpreis sind bereits die Tagungsunterlagen, die Ausstellung, die Teilnahme an Vorträgen sowie ein Teil der Verpflegung enthalten.

Neben den Workshops beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder Teilnehmer aus der User-Community, Sponsoren und Partner in Form von Vorträgen und Seminaren an dem Programm der Veranstaltung. Bernd Grohmann, Vorstand der eQ-3 AG, wird, neben seiner Keynote-Speech, ein Seminar halten. Die Produktneuheiten bei Homematic und Homematic IP wird, wie bereits im vergangenen Jahr, Tido de Vries, Produktmanager bei eQ-3, vorstellen. "Das User-Treffen bietet immer eine großartige Möglichkeit, sich mit den Nutzern von Homematic und Homematic IP aktiv auszutauschen“, sagt de Vries. „Es ist spannend zu sehen, in welcher Form und zu welchem Zweck unsere Smart-Home-Systeme im Zuhause eingesetzt werden. Man selbst nimmt dann auch immer viel Inspirationen mit. So konnte schon so manche Idee, die durch die direkten Gespräche auf dem User-Treffen entstanden ist, bis zu einem marktreifen Produkt weiterentwickelt werden."

Initiiert durch die Homematic User-Community fand das erste User-Treffen bereits 2011 statt. Am größten Smart-Home-Anwendertreffen Europas nahmen 2017 über 440 Besucher teil. Auch für das diesjährige Treffen zeichnet sich erneut eine hohe Teilnehmeranzahl ab. eQ-3 wird, wie auch in den vergangenen Jahren, neben weiteren Sponsoren, die Veranstaltung unterstützen.

Weitere Informationen zum User-Treffen unter: http://www.homematic-usertreffen.de

Die vollständige Agenda ist hier abrufbar: http://www.homematic-usertreffen.de/files/pdfs/Agenda_2018.pdf

Tickets gibt es hier: https://www.eventbrite.de/e/homematic-user-treffen-2018-tickets