„AirPlus Purchasing Card“ ermöglicht bequemes Einkaufen mit der neuen Bezahllösung von Compraga und AirPlus International

Pressemitteilung von:



Compraga GmbH & Co. KG

Compraga GmbH & Co. KG

Niddastraße 64

D-60329 Frankfurt am Main

Ansprechpartnerin: Désirée Bianco

Tel.: +49 (0) 69 / 26 489 762 0

eMail:

Internet: www.compraga.de



Compraga GmbH & Co. KG Die Compraga GmbH & Co KG ist ein innovativer Dienstleister für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in Einkauf und Finanzen. Durch Interaktionen, vor allem mit kleinen und mittleren Lieferanten,...

mehr »