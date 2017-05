Akademie für Fußballkunst und Merten kooperieren: Junge Fußballtalente aufgepasst: Die Akademie für Fußballkunst übernimmt die komplette Jugendarbeit beim SSV Merten

Im Bereich des Jugendtrainings und der Talentförderung gehen der Brühler Verein Akademie für Fußballkunst und der SSV Merten ab der kommenden Saison gemeinsame Wege.

Der SSV Merten hat sich dazu entschlossen, den gesamten Trainings- und Spielbetrieb des Vereins von den Bambinis bis zur C-Jugend in die Verantwortung der Akademie für Fußballkunst zu legen.Ziel dieser Kooperation ist es, die Jugendarbeit des Vereins zu professionalisieren und zu intensivieren. Vom Fußball-Kindergarten bis zur C-Jugend wird der Jugendspielbetrieb fortan gemeinsam erarbeitet und durchgeführt. Die AFFK übernimmt im Bereich der Jugendarbeit zudem Aufgabenbereiche wie das Scouting, das Durchführen von Fußballcamps oder auch die Ausbildung der Trainer.Infos: Junge Fußballtalente mit den Jahrgängen 2003 bis 2011 können gerne an einem unverbindlichen Sichtungstraining für das Training der C- bis F-Jugend in der kommenden Saison teilnehmen. Dieses findet vom 26.6 bis 30.6 auf dem Gelände des SSV Merten statt. F-Junioren: Montag, 26.06, 17 Uhr; E-Junioren: Montag, 26.06, 17:30 Uhr; D-Junioren: Mittwoch, 28.06, 17:30 Uhr; C-Junioren, Dienstag, 27.06, 17:45 UhrWeitere Infos und Anmeldung unter:oder www.fussballkunst.comKontakt:Akademie für Fußballkunst, Verein für Fußballkunst e. V., Villestraße 19, 50321 Brühl, Tel. 0176 / 38740966, E-Mail:, www.fussballkunst.com.

Ansprechpartner: Yaschar Hayit

Die Akademie für Fußballkunst (AFFK) betreut fußballbegeisterte Kinder im Alter von 5-16 Jahren. Die Durchführung der Fußballcamps in Köln, Brühl, Erftstadt und Umgebung erfolgt jeweils in den Oster-, Sommer- und Herbstferien. Auch in den Winterferien finden Camps statt. Ein weiterer Fokus der AFFK liegt darauf, besonders talentierte Kinder und Jugendliche durch Fördertraining in Kleingruppen von bis zu acht Teilnehmern und in Zusammenarbeit mit den Vereinen zu fördern. Die AFFK steht für ein soziales Miteinander, innovative Trainingsmethoden im Bereich Technik, Taktik und Spielform und eine individuelle Anpassung an die Trainingsgruppen. Die AFFK ist ein eingetragener Verein und wurde 2015 in Brühl gegründet.