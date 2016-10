Aktenmanagement für SAP-Anwender von WMD

Mit „xFlow Folders“ stellt WMD eine neue Lösungsreihe vor, mit der SAP-Nutzer zu bestimmten Vorgängen dynamisch oder alternativ statisch Akten generieren können.

Adressaten sind grundsätzlich alle SAP-Benutzer, spezielle Ausprägungen in der Anwendung stehen weiterführend für bestimmte Zielgruppen zur Verfügung. Funktionell und von der Bedienfreundlichkeit her geht xFlow Folders über das SAP-eigene NetWeaver Folders Management deutlich hinaus. WMD nutzt für seine Aktenlösung das SAP UI5-Framework.

Für die Aktenerstellung werden Dokumente zunächst in strukturierter Form über SAP-ArchiveLink als Content Provider angezeigt und abgelegt. Basierend auf den im SAP ERP-System gespeicherten Informationen können Akten dann einen „Mantel“ um definierte Vorgänge erstellen. Technisch werden alle Informationen aus unterschiedlichen Bereichen des führenden Systems gesammelt und gebündelt dargestellt. Als spezielle Aktenmanagement-Lösung erlaubt „xFlow Folders“ einen ganzheitlichen Blick auf alle Informationen eines bestimmten Bereiches, um daraus inhaltliche Rückschlüsse ziehen zu können. Vorgangsbezogene Informationen liegen damit nicht mehr nur in der jeweiligen Fachanwendung vor, wo sie einem begrenzten Kreis an Benutzern zur Verfügung stehen.

Office-Anwendungen und Web-Scan können an die Aktenlösungen angebunden werden. So können Dateien und Informationen direkt aus der Anwendung, z. B. Outlook, Word oder Excel in eine Akte gesendet werden. An den Akten kann der Nutzer digitale Notizen mit personengebundener Leseberechtigung anbringen. Er kann in den Notizen suchen, um eine bestimmte Information zu finden, und sie bei Bedarf auch archivieren. Durch die intuitive Bedienung und übersichtliche Darstellung von Dokumenten in Aktenform kann sowohl der Fachanwender als auch der CEO einer Firma die gesuchten Informationen schnell und unkompliziert finden.

Eine spezielle Ausprägung der neuen Aktenlösung stellt xFlow Personnel File dar.

Mit dieser digitalen Personalakte in SAP können Sachbearbeiter der Personalabteilung oder autorisierte Manager alle Dokumente zu einem Mitarbeiter in einer Oberfläche innerhalb von SAP zusammenführen. Eine weitere Aktenlösung dient der ganzheitlichen Vertragsverwaltung. Der Anwender kann darin Fristen verwalten, Vertragsdokumente versioniert speichern, Dokumente anhand von Vorlagen erstellen und hat dabei jederzeit einen Überblick über sämtliche zugehörigen Dokumente und Vorgänge usw. Für Einkäufer, Key Account Manager, Vertrieb und Kundenbetreuer stehen mit der Beschaffungs-, Lieferanten- und Kundenakte zusätzliche auf deren dedizierte Einsatzgebiete hin konzipierte Lösungen zur Verfügung.