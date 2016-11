Aktionstag „Zeigt her Eure Füße“ an Grundschule in Altenbochum und Kornharpen

Oberarzt Daniel Mesbah engagiert sich für gesunde Kinderfüße Immer mehr Kinder leiden unter Haltungsfehlern, meist bedingt durch Bewegungsmangel und fehlende Vorsorgeuntersuchungen.

Um Eltern und Kindern zu zeigen, wie wichtig kontinuierliche Bewegung und Vorsorge ist, damit es gar nicht erst zu bleibenden Schäden und Erkrankungen kommt, hat der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie die bundesweite Aufklärungskampagne „Aktion Orthofit“ in den ersten Klassen der Grundschulen ins Leben gerufen. Auch Oberarzt Daniel Mesbah aus der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum unterstützt das Projekt mit zwei Aktionstagen. Am Montag, 21. November, wird er in der Lina-Morgenstern-Schule in Altenbochum zu Gast sein und am Dienstag, 22. November, am Standort Kornharpen. „Oft reicht es schon, so oft wie möglich barfuß zu laufen und auch mit den Zehen greifen zu lernen, um Kinderfüße gesund zu halten“, sagt Mesbah. Jeweils in der Zeit von 8 bis 12 Uhr wird der Bochumer Mediziner den Erst- und Zweitklässlern – an den zwei Standorten fast 150 Kindern – auf spielerische Art das Sinnesorgan Fuß näher bringen.

Unter dem Motto „Zeigt her Eure Füße“ erfahren die Grundschüler über Koordinationsspiele, Greifübungen und Kinderlieder zum Mittanzen, wie wichtig Füße für ihren Körper sind und dass sie keine Selbstverständlichkeit sind. Anschließend heißt es, Hose hochkrempeln, Strümpfe ausziehen und den Fuß kräftig ins Stempelkissen drücken: Bei diesem Fußabdruck bleiben zwar die Füße sauber, aber auf dem Papier unter dem Fußabdruckgerät prangt ein blauer Abdruck, der als Erinnerung mitgenommen werden kann.