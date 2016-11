Aktionstag zum Handy am Steuer am Münchner Ludwigsgymnasium: „Augen auf die Straße“

Am Ludwigsgymnasium in München fand zum ersten Mal die Veranstaltung „Augen auf die Straße!“ – Aktionstag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr“ statt.

Der Automobilclub Mobil in Deutschland e.V. hatte zuvor dem Bayerischen Kultusministerium die eigene bundesweite Kampagne „BE SMART! Hände ans Steuer – Augen auf die Straße“ vorgestellt und vorgeschlagen, dieses Thema auch an die bayerischen Schulen zu tragen und junge Schüler, die entweder erst den Führerschein machen oder gerade erworben haben, zu sensibilisieren. Staatssekretär Georg Eisenreich war von dieser Initiative sofort begeistert und hat den Aktionstag unterstützt.

Daher fand am Freitag, den 28. Oktober, ein erster Aktionstag an dem Münchner Ludwigsgymnasium statt. Mitinitiator Staatssekretär Georg Eisenreich betonte bereits in seiner Eröffnungsrede die Wichtigkeit, jungen Menschen die Gefahren durch Smartphone-Nutzung im Straßenverkehr näher zu bringen und dass dies ein erster Schritt sei. Gemeinsam mit vielen engagierten Partnern wie dem Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, dem Polizeipräsidium München, der Landesverkehrswacht Bayern e. V., der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“, der Kommunalen Unfallversicherung Bayern und dem Seminar Bayern wurde den Schülern des Münchner Gymnasiums die Gefahr der Ablenkung durch das Smartphone im Straßenverkehr bewusst gemacht und spielerisch näher gebracht. Neben einem Kettcar-Parcours, Filmvorführungen und weiteren Aufklärungsangeboten hatte Mobil in Deutschland e.V. mit seiner Kampagne „BE SMART!“ einen Fahrsimulator aufgebaut, mit dem die zahlreichen Schüler hervorragend zum Handy am Steuer aufgeklärt werde konnten.

Bei dem insgesamt vielseitigen Programm des Aktionstages hatten alle Teilnehmer viel Spaß und konnten gleichzeitig so einiges hinzulernen.

„Dies ist ein erster wichtiger Schritt, um Schülern, die mit dem Smartphone als ständigen Begleiter aufgewachsen sind, die Gefahren von Smartphone-Nutzung und gleichzeitiger Nutzung von Verkehrsmitteln wie Fahrrad oder Auto näher zu bringen.“, so Dr. Michael Haberland, Präsident von Mobil in Deutschland.

Unter nachfolgendem Link steht Ihnen das dazugehörige Video frei zur Verfügung:

www.youtube.com/watch?v=8IKIO2F1D8A

Zur Kampagne: „BE SMART! Hände ans Steuer - Augen auf die Straße“ ist ein gemeinsames Projekt des Automobilclubs Mobil in Deutschland e.V. und der TÜV SÜD AG. Sie ist die erste bundesweite Kampagne ihrer Art, die Verkehrsteilnehmer für die Gefahr der Handynutzung am Steuer sensibilisiert und deren Schirmherrschaft der Bundesminister für Verkehr und Digitale Infrastruktur Alexander Dobrindt übernommen hat.

Alle Informationen zur Kampagne gibt es unter www.besmart-mobil.de