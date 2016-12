Gute Vorsätze für das kommende Jahr haben Tradition. Das Vorhaben lautet meist: Gesünder, aktiver und anregender leben.

Gerade für Senioren ist der Start in ein vitales neues Jahr wichtig, um Körper und Geist so lange wie möglich fit zu erhalten. Dabei muss es nicht immer Seniorenturnen sein. Das Angebot speziell für ältere Menschen ist riesig und vielfältig – von der Senioren-Modelagentur über einen Auslandsaufenthalt als Granny Au-Pair bis zum Smartphone-Kurs.

Jedem Jahreswechsel wohnt ein gewisser Zauber inne. Der Neuanfang bringt Schwung und Lust auf Neues mit sich. Aufhören zu rauchen? Eine neue Sprache lernen? Sich im Fitnessstudio anmelden? Die Möglichkeiten erscheinen schier unendlich. Gerade ältere Menschen sollten diesen frischen Elan nutzen und sich für das neue Jahr anregende Aktivitäten suchen. „Abwechslungsreiche Unternehmungen und der Austausch mit Menschen helfen älteren Menschen dabei, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu erhalten. Wer aktiv am Leben teilnimmt, trainiert Körper und Geist - und so bleibt die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens länger bestehen“, erklärt Maik Greb, Geschäftsführer der Hartwig-Hesse-Stiftung, die Wohnen, Betreuung und Pflege im Alter bietet. Was gibt es für einen besseren Anreiz, um sich in 2017 ein neues Hobby zu suchen oder eine alte Leidenschaft wieder aufleben zu lassen? Bleibt nur noch die Qual der Wahl, sich aus dem umfangreichen Angebot, das Passende auszusuchen.

Der Klassiker: Bewegung hält agil und beugt Verletzungen vor

Sanfte Sportarten wie beispielsweise Thai Chi eignen sich ideal für ältere Menschen. Gezielte Kräftigungsübungen fördern die Elastizität und sorgen dadurch für eine stabilere Haltung und einen festeren Stand. Beides sind wichtige Faktoren, um Stürzen vorzubeugen. Viele Studios bieten Kurse, die gezielt für Senioren konzipiert sind. Gute Adressen sind auch die zahlreichen Sportvereine, die so gut wie überall in Deutschland präsent sind. Sie bieten für Seniorinnen und Senioren ein buntes Angebot an beispielsweise Tanz-, Turn, Yoga- oder Aerobic-Kursen an. Wer ein Ziel vor Augen haben möchte, nimmt sich vor, das Sportabzeichen zu erwerben – dazu sind nämlich ausdrücklich auch die älteren Semester aufgefordert.

Eine Tatsache: Gemeinsam lernt es sich viel besser

Für eine neue Sprache ist es nie zu spät und auch das eingerostete Schulfranzösisch lässt sich garantiert wieder in Schwung bringen. Der Anbieter „ELKA“ hat beispielsweise Standorte in ganz Deutschland, an denen Seniorinnen und Senioren Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse für Englisch, Französisch und Spanisch besuchen können. In den kleinen und altershomogenen Gruppen gibt es neue Kontakte gratis dazu.

Au Pair und Babysitting – nicht nur etwas für junge Leute

Wen dabei das das Fernweh gepackt hat, der ist bei „Granny Aupair“ genau richtig. Die Agentur vermittelt reiselustige Seniorinnen weltweit an Familien, die sich Unterstützung von einer Oma auf Zeit wünschen. Den Grannys winken dabei viele neue Erfahrungen und bereichernde Kontakte. In ganz Deutschland gibt es genügend Familien, die gerne eine liebevolle Großmutter für die Unterstützung im täglichen Leben an ihrer Seite hätten. Über die Plattform „Granny als Nanny“ werden diese mit Seniorinnen aus der Nachbarschaft zusammengebracht, die Lust darauf haben, Kinder zu betreuen, den Hund auszuführen oder das Haus zu hüten.

Model, TV-Star oder Theaterschauspieler – es ist nie zu spät!

Casting- und Modelagenturen suchen laufend neue Gesichter – und die Generation 50plus wird zunehmend begehrt! Authentische Persönlichkeiten jeden Alters sind in der Werbung gefragt. Wer Lust darauf hat, kann sich bei einer seriösen Casting- und Modelagentur. Auch wer im Alter noch einmal den Schritt in die TV-Welt wagen möchte, hat in dafür hervorragende Möglichkeiten: Es werden laufend Komparsen jeden Alters für verschiedenste Film- oder TV-Produktionen gesucht – und vielleicht kommt dabei ein bislang unerkanntes schauspielerisches Talent zutage.

Für angehende „Silver Surfer“: Digitale Kompetenz kennt kein Alter

Wer die modernen Medien zu nutzen weiß, ist mittendrin. Sei es beim Facetime-Anruf mit den Verwandten in Amerika oder in der Whats App-Gruppe mit den Nachbarn. Die Berührungsängste mit Smartphone, Tablet und Co sind aber bei vielen älteren Menschen noch groß. Deswegen bieten viele Einrichtungen, wie beispielsweise Volkshochschulen oder „ELKA“, Informationsveranstaltungen, auf denen älteren Menschen in kleinen Gruppen der Umgang mit Smartphones und Tablets erklärt wird. Vor Ort wird beispielsweise gemeinsam die erste WLAN Anmeldung durchgeführt, eine Streckenverbindung mit der Bahn gesucht oder das 1 x 1 des Onlinebankings erklärt. „In unserem digitalisierten Alltag ist es unabdingbar, dass wir auch älteren Menschen den Zugang zu dieser Welt ermöglichen und ihnen entsprechende Kompetenzen vermitteln. Auch in der Seniorenarbeit werden heutzutage vermehrt neue technische Geräte genutzt. Die Hartwig-Hesse-Stiftung setzt seit kurzem gezielt Tablets ein, um digitale Kompetenzen auch im Alter zu vermitteln“, berichtet Maik Greb.



Adressen:

Deutsches Sportabzeichen: www.deutsches-sportabzeichen.de

ELKA: www.elka-lernen.de, 0441/48 07 48 07

Granny Aupair: www.granny-aupair.com, 040/879 761 40

Granny als Nanny: www.granny-als-nanny.de, 040/879 761 40