Aktuelle Buchempfehlung: Shunryu Suzuki: Zen-Geist. Anfänger-Geist. Unterweisungen in Zen-Meditation, Theseus-Verlag, 2016

Manche Lehren sind zeitlos und brillant gleichermaßen. So zum Beispiel die von Suzuki Roshi, einem der bedeutendsten und charismatischsten Soto Zen Meister des 20. Jahrhunderts.

Das Kernstück seiner Zen-Lehre ist der „Anfängergeist“. Dieser Geist ist hellwach, neugierig und frei von vorgefertigten Meinungen oder Vorstellungen. Seine zentrale Botschaft lautet deshalb jeden Augenblick unseres Lebens immer wieder neu zu erleben – achtsam, offen und wertfrei!

Obwohl die Lehre von Suzuki im Zen begründet ist, ist der Anfängergeist der gleiche offene Geist, der auch der Achtsamkeitsbewegung zu Grunde liegt, die in den letzten Jahren den Westen erobert hat. Deshalb ist dieses Buch auf eine Empfehlung für alle Menschen, die sich für Achtsamkeit interessieren.

In dem Klassiker, der jetzt gerade im Kamphausen Verlag neu erschienen ist und sich als Geschenk eignet, lädt Suzuki uns dazu ein, den Anfängergeist nicht nur auf dem Meditationskissen zu kultivieren, sondern ihn jeden Moment aufs Neue zu schulen.

Dabei geht es darum, alle Dinge offen und unmittelbar wahrzunehmen, frei von Bewertungen. Besonders schwierig ist dies normalerweise in jenen Situationen, die zur Routine geworden sind und wir „blind“ machen, weil sie uns so in Fleisch und Blut übergegangen sind. Besonders bei diesen Alltagssituationen rückt eine offene, wache und wertfreie Geisteshaltung schnell in den Hintergrund und sorgt dafür, dass wir sie im „Autopiloten“ durchführen.

Die Frage wie es möglich wird, das Leben so zu sehen wie es ist und die ursprüngliche Natur aller Dinge – eingeschlossen der eigenen Wesensnatur – zu erkennen, zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch. Sie stellt aber auch gleichzeitig eine Aufforderung da, nämlich das Leben als eine Forschungsreise zu betrachten, deren Ziel darin besteht, eben diese Natur allen Lebens zu erfahren – und zwar nicht über den Verstand, sondern unmittelbar. Dies ist aber nur möglich mit dem Anfängergeist.

Fazit: Leicht verständlich und nachvollziehbar geschrieben, stellt dieses Buch eine spannende und aufschlussreiche Unterweisung in die Zen-Lehre und Achtsamkeitslehre gleichermaßen dar. Die geistige Ausrichtung Suzuki Roshis wird Neueinsteiger sowie Fortgeschrittene in der Meditation begeistern und ermutigen den Zen-Geist unermüdlich zu suchen! Aus diesem Grund empfehle ich diesem Buch sehr gerne!



Weitere Informationen zum Buch:

Autor: Shunryu Suzuki

Titel: Zen-Geist. Anfänger-Geist. Unterweisungen in Zen-Meditation.

Verlag: Theseus-Verlag

Erscheinungstermin: September 2016

ISBN: 978-3-95883-148-3

Preis: € 16,95