Aktuelle EfficientIP-Analyse belegt Kosteneinsparungen beim Wechsel des DDI-Anbieters

Die Integration von DDI-Lösungen belohnt Unternehmen mit einem Return on Investment von bis zu 193%.

Eschborn, EfficientIP, ein führender internationaler Softwarehersteller und DDI-Experte (DNS, DHCP, IPAM), veröffentlicht heute die Ergebnisse einer umfassenden Analyse zum Return on Investment (ROI) von Kunden, die ihren DDI-Anbieter gewechselt haben. Die Studie basiert auf Daten, die bei 50 Kunden mit insgesamt mehr als 25 Millionen IP-Adressen in ganz Europa und Nordamerika erhoben wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen wertvolle Zeit und Kosten für die Verwaltung, Konfiguration und Integration von Großunternehmensnetzwerken sparen können, indem sie den DDI-Anbieter wechseln.

Die Analyse bezieht sich auf Branchen wie Hochschulbildung, Energie, Finanzen, Gesundheitswesen, Fertigung, öffentlicher Sektor, Dienstleistung, Telekommunikationsbranche, Internetanbieter sowie Verkehr. Das daraus resultierende Dokument „Unternehmenslösungen“ von 2017 bietet einen tiefen Einblick in die Kosten- und Zeitvorteile bei der Implementierung von DDI-Lösungen. Es gibt Praxisbeispiele für Amortisationszeiten und die Steigerung der Leistungsfähigkeit. So erwirtschaftet die Integration und Automatisierung von DNS/DHCP und IPAM etwa einen ROI von bis zu 193%. Weiterhin steigert die daraus resultierende Zeitersparnis und Single-Task-Optimierung die Produktivität um durchschnittlich 400%.

Angetrieben von den Anforderungen des digitalen Zeitalters sind Netzwerkdienste ein entscheidendes Fundament für wichtige IT-Transformationsprozesse wie Hybrid Clouds, das Internet der Dinge (IoT) und mobile Lösungen. So geben gut konfigurierte Netzwerkdienste Unternehmen die benötigte Agilität, Leistung und Sicherheit, um wettbewerbsfähig zu sein. Die Analyse zeigt, dass eine integrierte DDI-Lösung dies erreicht, indem sie die Effizienz der Unternehmen durch mehr Netzwerkverfügbarkeit, Sicherheit und Performance vorantreibt.

„Die Analyse zeigt deutlich, dass unsere Kunden durch den Wechsel von BlueCat und Infoblox viel Geld und Ressourcen gespart haben“, resümiert David Williamson, CEO bei EfficientIP. „Diese Einsparungen werden wahrscheinlich noch weiter steigen, da die Anforderungen an Unternehmen, Daten und Skalierbarkeit stetig wachsen. Es geht jedoch nicht nur um Kosten – auch die Stärkung der Kernnetzdienste erhöht die geforderte Agilität für IT-Abteilungen und damit für Unternehmen insgesamt. Die reduzierten Ausfälle und der rasche Return on Investment, die im Bericht belegt wurden, zeigen ein optimales Geschäftsszenario für den Umstieg auf eine integrierte DDI-Lösung wie die von EfficientIP“, so Williamson.

Der Bericht zeigt weiterhin, mit welchen Einsparungen Unternehmen verschiedener Größen rechnen können. Die Ergebnisse werden in der beigefügten Tabelle aufgeführt.



Anmerkung

Die anfänglichen Investitionsberechnungen, die zur Darstellung des ROI verwendet wurden, basierten auf den aktuellen IP-Adressen, DNS- und DHCP-Servern innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren.

Weitere Informationen zu der gesamten Analyse von EfficientIP gibt es unter http://www.efficientip.com/resources/ .