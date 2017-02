Albrecht DR 65 C: Portables Radio ohne Ecken und Kanten für exzellenten DAB+ Hörgenuss

Albrecht Audio präsentiert mit dem kompakten DR 65 C ein neues Digitalradio mit Farbdisplay und unterhaltsamer Slideshow-Funktion für zusätzliche Informationen zu Musiktiteln, aktuellen Nachrichten sowie dem Wetter.

Dreieich / Lütjensee, im Februar 2017 – Das neue Digitalradio Albrecht DR 65 C ist dank seiner handlichen Abmessungen und seines geringen Gewichts ein perfekter musikalischer Begleiter für zuhause oder unterwegs bei vielen Freizeitaktivitäten. Das portable Modell im Kleinformat für den Batterie- oder Netzbetrieb passt bequem in jedes Ausflugs- oder Reisegepäck und bietet Musik sowie Nachrichten in optimaler DAB+ Qualität oder mittels UKW-Empfang. Mit dem formschönen Design und zwei einstellbaren Weckzeiten empfiehlt sich das Digitalradio zudem für den Einsatz im heimischen Schlafzimmer. Visuelle Akzente setzt das kleine schwarze Radio mit seinem übersichtlichen Farbdisplay mit Slideshow-Funktion, über welches Informationen zu Musiktiteln, Nachrichten oder Wetter angezeigt werden können. Für ganz privaten Hörgenuss ist der Kopfhöreranschluss gedacht. Das neue Digitalradio Albrecht DR 65 C ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 69,90 Euro erhältlich.

Ist zuhause auf dem Balkon oder im Garten musikalische Unterhaltung und bester Empfang von DAB+ Radiosendern gewünscht oder möchte man Nachrichten, neueste Sportmeldungen sowie Radio-Wetterberichte auf Ausflügen und gemeinsamen Aktivitäten mit Freunden nicht verpassen? Alle diese Möglichkeiten bietet das neue portable Digitalradio von Albrecht Audio. Aufgrund des kompakten Formats von 162 x 113 x 48 Millimetern und seines geringen Gewichts von nur 316 Gramm ist das Albrecht DR 65 C ideal als unterhaltsamer Begleiter bei zahlreichen Unternehmungen.

Überall auf Empfang

Das DAB+ Radio für unterwegs wird wahlweise mit Batterien für rund sechs Stunden Musikgenuss im Freien oder mit Strom über den Netzstecker betrieben. So sind die Hörer noch flexibler beim Einsatz zum Empfang ihrer Lieblingssender. Freunde des UKW-Radios kommen natürlich auch auf ihre Kosten, denn der Empfang dieser Sender ist ebenfalls möglich. Das Albrecht DR 65 C verfügt über 20 Speicherplätze für die Favoriten-Sender. Jeweils zehn für DAB+ und UKW-Sender sind dabei zu belegen. Eine weitere Besonderheit bei dem Digitalradio in dieser Preisklasse ist das hochaufgelöste Farbdisplay mit Slideshow-Funktion: Damit können Zusatzinformationen, wie aktuelle Nachrichten, Wettervorhersagen oder Infos zu Musikinterpreten je nach DAB+ Sender im automatischen Wechsel angezeigt werden. Weitere Einstellungen, wie beispielsweise gewünschte Weckzeiten, werden über das intuitive Menü in sechs Sprachen komfortabel am Display vorgenommen. Zur Ausstattung des Radios zählen zudem die Teleskopantenne für guten Empfang sowie ein Kopfhöreranschluss für den Fall, dass die Musik auch einmal nur für die eigenen Ohren bestimmt ist.

Verfügbarkeit und Preis

Der portable Digitalradio Albrecht DR 65 C ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 69,90 Euro erhältlich.