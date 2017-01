Aldiana im Zeichen des Sports 4XF Functional und FitnessGipfel im Aldiana Salzkammergut und Aldiana Fuerteventura

Ob beim Tennis, Golf, Wassersport oder Fitness – Aldiana steht generell für ein umfangreiches Sportangebot mit professionellen Trainern in entspannter Umgebung.

So laden der Aldiana Fuerteventura und der Aldiana Salzkammergut auch im Sommer 2017 zu neuesten Fitness Trends ein: Im Juni startet der FitnessGipfel im Aldiana Fuerteventura und Ende August 2017 stählt der Aldiana Salzkammergut Körper und Geist.

Der FitnessGipfel im Aldiana Fuerteventura

Den Anfang der sportlichen Highlights macht der schon traditionell gewordene FitnessGipfel im Aldiana Fuerteventura vom 18. bis zum 23. Juni 2017. Sechs Tage lang genießen die Teilnehmer die einzigartige Kombination aus anspruchsvollem Sportprogramm und dem echten Aldiana All-Inklusive-Urlaubsprogramm. Sportler erleben die Energie und das Feuer bestens ausgebildeter Sportcoaches im Rahmen des vielseitigen GroupFitness oder Functional Trainings. Namenhafte Presenter leiten in Kooperation mit der DTB-Akademie Einsteiger bis hin zu Fitnessprofis durch die Highlights ihrer Programme und stehen mit Tipps und Tricks zur Seite. Mit Tabata- und TRX-Training, Faszien-Training, Functional Outdoor Circuit und Pilates oder Yoga werden nur einige der insgesamt 16 verschiedenen Sport-Angebote beim FitnessGipfel 2017 im Aldiana Fuerteventura genannt.

4XF Outdoor Fitness Week im Aldiana Salzkammergut

Nach einer kurzen Erholung geht es vom 28. August bis zum 1. September 2017 im Aldiana Salzkammergut bei der 4XF Outdoor Fitness Week, einer Kombination aus funktionalem und athletischem Ganzkörpertraining, sportlich weiter. Die Teilnehmer des Functional Outdoor Trainings erhalten durch die herrliche Natur des Aldiana Salzkammergut einen zusätzlichen Motivationsschub und powern sich bei den verschiedenen Fitness-Programmen richtig aus.

Bei 4XF Outdoor FitCamp, TRX Bootcamp, 4FX Cross Training, Bodyweight-Training, Tough Running und noch einigem mehr werden die Teilnehmer richtig gefordert. Durch die GrimmingTherme, die dem Aldiana Salzkammergut direkt angeschlossen ist, findet der Körper nach den Trainingseinheiten wieder zu neuen Kräften zurück. Ob entspannen in den Saunawelten, im Welldiana Spa oder beim Bahnen ziehen im großen Außenbecken, nicht nur Sportler sind vom Angebot der Therme begeistert.

Jede Sportlerin und jeder Sportler weiß, zu einem gesunden Körper gehört auch eine ausgewogene Ernährung. Aldiana hat sich darauf eingestellt – in den Restaurants gibt es ein vielfältiges Angebot mit ausgewogenen Mahlzeiten – passend zu den Trainingseinheiten. Alle Aldiana Clubanlagen begeistern durch ihre großen Buffetrestaurants mit Live-Cooking-Stationen, speziellen Asia Ecken und dem EatSmarter! Corner. Vor allem Letzterer dürfte ernährungsbewusste Sportler dank leichter, ausgewogener und sehr schmackhafter Kost besonders ansprechen. Die Aldiana All-Inklusive Pakete der Strandclubs beinhalten alle Speisen und Getränke, ausgenommen spezielle Alkoholika. Im Rahmen der hochwertigen Halbpension PLUS Verpflegung des Aldiana Salzkammergut und Hochkönig genießen Gäste ein zusätzliches Jausen Buffet zur Mittagszeit. Ebenso sind alle Tischgetränke bereits im Reisepreis bereits inkludiert.

Die Teilnahme am FitnessGipfel kostet pro Person € 99,- (zzgl. Flug und Unterkunft) zusätzlich und ist über den Code S-Nr. 22055A buchbar. Weitere Informationen unter http://www.aldiana.at

Die Teilnahme an der 4XF Outdoor Fitness Week kostet pro Person ab € 69,- zusätzlich und ist über den Code S-Nr. 07711A buchbar. Weitere Informationen unter http://www.aldiana.at



