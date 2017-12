Alkain - Kragarm-Regalanlage für Baustoffe

Das spanische Unternehmen Alkain, größter Baustoffhändler in der baskischen Provinz Gipuzkoa, hat seine bestehende OHRA-Regalanlage ausgebaut und zusätzliche Lagerkapazitäten geschaffen.

Dabei kamen verschiedene Varianten und Zubehörteile zum Einsatz: So fungieren die Regalständer teilweise als Stützen für ein Dach und die Führungsschienen ermöglichen die Nutzung als Schmalganglager oder die Brückenträger bieten eine durchgehende Lagerung zum Beispiel von verschieden großen Paletten ohne störende Zwischenstützen der Struktur zu vermeiden zu müssen.

Auf mehr als 30.000 Quadratmetern Fläche an den beiden Standorten Hondarribia und Astigarraga bietet Alkain ein breites Sortiment an Baustoffen für private wie für gewerbliche Kunden. Das Produktspektrum reicht von Holzbalken und Dämmmaterial über Ziegel und Fliesen bis hin zur Bauchemie. Gelagert werden die Waren in unterschiedlichen Bereichen:

Palettierte Baustoffe sind in einer Lagerhalle untergebracht. Schon im Jahr 2008 installierte Alkain hier die ersten Kragarmregale von OHRA. Jeder Kragarm trägt eine Last von bis zu 1.915 Kilogramm, gelagert wird auf vier Ebenen. Ausgerüstet mit Armbrücken, können Waren ohne störende Zwischenstützen durchgehend gelagert werden. Dieser Bereich wurde in 2017 nahezu verdoppelt; drei Regalzeilen, die längste misst 64,9 Meter, bieten heute ausreichend Lagerkapazitäten für das wachsende Geschäft von Alkain.

Die Regale sind an die jeweiligen Anforderungen verschiedener Lagerbereiche angepasst.

Neu ist eine zwei-zeilige Regalanlage mit ein- und zweiseitig eingehängten Kragarmen mit Armbrücken. Sie ersetzt das bisherige am gleichen Standort untergebrachte Blocklager, in dem unterschiedliche palettierte Baustoffe Platz fanden. Die neuen Regale mit vier Lagerebenen wurden unter dem vorhandenen Dach installiert und ermöglichen heute im Vergleich zur Blocklagerung eine wesentliche einfachere Kontrolle der Bestände sowie einen schnelleren und einfacheren Zugriff auf die Waren.

Im Außenbereich dient eine aus Kragarmregalen aufgebaute Regalhalle, die in 2017 erweitert wurde, als Lager für verschiedene Materialien wie Holz, Eisen und schwere Bauelemente. Dabei dienen die robusten Kragarmregale sowohl als Warenträger – mit 1.850 Kilogramm Armlast und auf fünf Lagerebenen – als auch als Unterkonstruktion für die Dachkonstruktion.

In einigen Bereichen wurden Armbrücken montiert, um großes palettiertes Material aufzunehmen. Um das Gewicht des Daches zu tragen, wurden spezielle Dachträger installiert, die für diese Funktion ausgelegt sind. An den Ständern angebrachte Führungsschienen ermöglichen das einfache Befahren der bis zu 62 Meter langen fünf Regalzeilen mit dem Seitenstapler.