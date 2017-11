Alles Jahre wieder: Der Make-Up-Adventskalender Pretty X-Mas von youstar

Von „youstar“ gibt es auch dieses Jahr wieder den so erfolgreichen Make-up Adventskalender.

Der "PRETTY X-MAS" Adventskalender mit 24 hochwertigen Kosmetik / Make-Up Produkten ist ein absolutes Highlight im Advent. Bei einem Gesamtwert der Einzelprodukte in Höhe von mehr als 65 € ist dieser Make-Up Adventskalender für nur 29,95 € versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ein echtes Schnäppchen.

Hochwertige Make Up Produkte und Accessoires in Verbindung mit einem tollen Design machen diesen Adventskalender zu einem perfekten Geschenk, das jede Frau gerne bekommen möchte. Das Design des Adventskalenders zeigt ein Weihnachtsmotiv, aber sehr modern umgesetzt im Retro-Look. Somit ist der Kalender ein dekoratives Accessoire, das man sich gerne in die Wohnung stellt.

Jeden Tag eine neue hochwertige Beauty Überraschung. Die HIGHLIGHTER und CONTOUR Sticks fürs Contouring, eine hochwertige Mascara, eine tolle Eyeshadow Palette, Eyeliner, Nagellacke, Soft Matte Lip Cream und vieles mehr. Der "PRETTY X-MAS" Make-Up Adventskalender von youstar enthält im Detail folgende Produkte:

1 x youstar NUDE Eyeshadow Palette, 9 x 0,7g

1 x youstar BIG DRAMA Volume Mascara - Wimperntusche mit gebogender Bürste, 8ml

1 x youstar HIGHLIGHTER Stick, 5,5g - Perfekt fürs "Contouring

1 x youstar CONTOUR Stick, 5,5g - Perfekt fürs "Contouring

1 x youtar EINHORN Body Tattoo in gold/silber

5 x youstar Nagellack à 5ml, 5 verschiedene Farben inkl. Metallic-Lacken

1 x youstar BLENDER SPONGE - Make-up Applikator, Schwämmchen in Tropfenform für ein optimales Auftragen von Puder und flüssigem Make-up

1 x youstar MIRACLE MATTE Liquid Foundation, 6ml - flüssiges Make Up in der Tube, matt und langhaltend, für ein natürliches Aussehen

1 x youstar Eyeliner liquid - carbon black, 5ml

1 x Eyeshadow Doppelappliktor

2 x youstar PERFECT EYELINER Kajalstifte, schwarz und braun

2 x youstar Lipstick, 3g - 2 Lippenstifte in den Farben rouge noire und deep red.

1 x youstar SEXY Blusher, 6,5g2 x youstar VELVET LIPCREAM - soft matte Lipcolor, Lipgloss matte und deckend, in 2 tollen Nudetönen: "nude rose" und "naked coffee", á 5ml1 x youstar OVAL BRUSH - Make-up Pinsel in ovaler Form - Perfekt fürs "Contouring"1 x youstar NAILFILE - Nagelfeile mit 2 unterschiedlichen Grids (kurzen und glätten)1 x youstar EYEBROW KIT mit Augenbrauenbürste, 3 x 0,5g

Alle im "PRETTY X-MAS" Make Up Adventskalender von youstar enthaltenen Produkte und deren Zutaten wurden nicht an Tieren getestet!

Maße: 44,0 cm x 33,0 cm x 4,0 cm

Ab 10. Oktober 2017 ist der „youstar Nagellack Adventskalender“ wieder im Onlineshop unter http://www.dobner-kosmetik.de für 29,95 € versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands) erhältlich.