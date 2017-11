Alles beginnt mit einem ersten Schritt

Baden-Baden, 24.11.2017 – Tanzen verbindet. Tanzen verbessert die Koordination und das eigene Körpergefühl.

Tanzen ist Fitness pur. Tanzen stärkt die mentale Fitness. Und außerdem macht Tanzen einfach Spaß, und zwar in jedem Alter. Warum es sich lohnt, mal wieder ein paar Tanzschritte zu lernen, können die Besucher der Deutschen Wellnesstage am 17. und 18. Februar 2018 in Baden-Baden hautnah erleben. Und jede und jeder darf mitmachen. Der leidenschaftliche Tänzer, Tanzlehrer und DJ Joe Stefan wird die Besucher mit feurigen Salsa- und Zumba-Rhythmen von ihren Sitzen und auf die Tanzfläche locken und ihnen erste Schrittkombinationen beibringen.

Tanz mal wieder

Seit gut zehn Jahren halten Dance-Shows viele Fernsehzuschauer in Atem. Tanzschulen erleben einen neuen Boom. Dass Tanzen Lebenslust ist, vermittelt Joe Stefan bei seinen Salsa- und Zumba-Schnupperkursen, zu denen er bei den Deutschen Wellnesstagen im Kongresshaus in Baden-Baden einlädt.

Let's dance - auf den Deutschen Welnesstagen 2018 in Baden-Baden

Die Messebesucher dürfen sich auf heiße Rhythmen und flotte Schritte freuen. „Der Salsa-Grundschritt ist einfach, bietet aber unzählige Variationsmöglichkeiten“, erklärt Stefan. „Salsa lebt nicht so sehr von der Eleganz der Schritte - es sind Lebensfreude, Spaß, Kombinationsvielfalt, Paarharmonie, das "ewige Spiel" des Eroberns und erobert werden, die den Tanz so beliebt machen. Klar, liegt der Flirtfaktor bei 100 Prozent“, ergänzt Joe Stefan, der auch auf Kreuzfahrtschiffen wie der AIDA und TUI Mein Schiff das Publikum mit seinen Kursen begeistert. Ist der erste Schritt einmal gemacht, wird sicherlich aus dem einen oder anderen Tanzmuffel noch ein passabler Tänzer.

Bewegung ist das i-Tüpfelchen

Bewegung gehört zu einem gesunden Lifestyle wie das Tüpfelchen auf das „i“. Bewegung hält Jung und Herz und Kreislauf in Schwung. Das Messepublikum kann sich an beiden Messetagen auf viel Action freuen – drinnen wie draußen – etwa mit dem Mobility Run durch die berühmte Lichtentaler Allee und Nordic Fitness jeweils vor Messebeginn am Samstag und Sonntag.

Eine besondere Aktivität richtet sich speziell an Frauen: Qi-Meditation. Damit kann frau gezielt Menstruationsbeschwerden, Blasen- und Beckenbodenschwäche, hormonelle Schwankungen während der Menopause, Verspannungen und Energielosigkeit lindern.

Das Messe-Erlebnis

Bereits zum 12. Mal finden die Deutschen Wellnesstage im nächsten Jahr im Kongresshaus in der Kur- und Bäderstadt Baden-Baden statt. Die Kongress- und Erlebnismesse für gesundes, bewusstes und genussvolles Leben hat sich überregional etabliert. Der Veranstalter, die redspa media GmbH aus Baden-Baden, präsentiert 2018 erneut ein ausgewähltes Ausstellerangebot mit 200 verschiedenen Marken, ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm und zahlreiche Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren. Bei mehr als 100 Programmpunkten an beiden Messetagen finden die Besucher vielfältige Anregungen und Impulse für ihren ganz persönlichen Weg zu mehr Fitness, Wohlbefinden, Balance und Vitalität.

Verstärkt wird das Angebot durch noch mehr Aussteller aus dem Bereich Wellness & Reisen. So werden u.a. zahlreiche Hotels ihr Wellnessangebot vor Ort präsentieren.

Gesundheit & Vitalität - Gesund und vital bis ins hohe Alter, wer will das nicht? Prävention ist das Zauberwort. Anregungen erhalten Sie bei speziellen Fitness- und Vorsorgeprogrammen zum Mitmachen direkt auf der Messe.

Genuss & Lebensart - Genießen tut Leib und Seele gut und gehört einfach zur Lebensart. Schauen, schnuppern, schmecken und kaufen nach Herzenslust ... an beiden Messetagen erwarten Sie die Aussteller im Parkpavillon.

Wellness & Reisen - Raus aus dem Alltag, abschalten und sich Gutes tun. Ob Wohlfühl- oder entspanntes Yoga-Weekend, intensive Ayurveda-Woche oder Retreat – die zahlreichen Aussteller informieren Sie gerne über ihr Angebot

Auf nach Baden-Baden

Die Kur- und Bäderstadt Baden-Baden mit der berühmten Lichtentaler Allee, dem traditionsreichen Friedrichsbad, dem einmaligen Frieder-Burda-Museum und dem weltbekannten Festspielhaus liegt verkehrstechnisch ideal: angebunden an die A5 im sonnigen Südwesten Deutschlands. Ganz nah ist der Airport Karlsruhe/Baden-Baden und auch die Zuganbindung lässt nichts zu wünschen übrig: Direktverbindungen gibt es u.a. ab Basel, Straßburg, Mannheim, wer aus dem Stuttgarter Raum kommt, muss in Karlsruhe umsteigen.

Termin: 17. und 18. Februar 2018

Veranstaltungsort

Kongresshaus Baden-Baden

Augustaplatz 10

76530 Baden-Baden



Eintrittspreise inkl. Vorträge und Workshops (bis 14 Jahre frei)

Tageskarte 8,00 Euro, Dauerkarte 14,00 Euro

Kartenvorverkauf (bis einschließlich Freitag, 16. Februar 2018)

Tageskarte 7,00 Euro, Dauerkarte 12,00 Euro

Vorverkauf über www.tickets-baden-baden.de

Kontakt Veranstalter

redspa media GmbH

Muriel Allenbach

Aschmattstraße 8

76532 Baden-Baden

Tel. +49 7221 502476



www.deutsche-wellnesstage.de