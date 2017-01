Alles für den Traumurlaub am Meer

Hamburg, Januar 2017 – Gran Canaria ist ein beliebtes Reiseziel für Wasserfans. Kein Wunder, denn hier herrschen das ganze Jahr über optimale klimatische Bedingungen.

Dank variierender geografischer Gegebenheiten auf 236 Küstenkilometern können sich Wassersportler jeweils für seichteren oder stärkeren Wellengang an verschiedenen Standorten entscheiden. Neustarter haben in ruhigeren Gefilden die Möglichkeit, beim Standup-Paddling ein erstes Gefühl für das Brett zu bekommen – und das bei äußerst milden Wassertemperaturen.

Einen Überblick über ausgewählte maritime Angebote und Sporthäfen gibt die Themenseite von Gran Canaria Blue, einer Organisation des Tourismusverbands der Insel. Unter http://www.grancanariablue.com sind beispielsweise Surf- und Tauchkurse sowie Ausflüge mit dem U-Boot buchbar. Dank der idealen Umweltbedingungen finden auch Tiere und Pflanzen auf der größten kanarischen Insel den perfekten Lebensraum – Reisende können mit etwas Glück bei speziellen Touren auch Delfine und Wale beobachten.

Wassersport von Gran Canaria Blue

[Großes Bild anzeigen]

Wer lieber segeln möchte, kann Tagestörns auf verschiedenen Segelschiffen bereits von Zuhause aus reservieren. Gran Canaria Blue bedient fast jede Passion für Aktivitäten im und am atlantischen Ozean: Mit Sportfischen oder Parasailing stehen weitere Highlights auf dem Programm.

Neben den zahlreichen Wassersportveranstaltern sind auch exklusive Unterkünfte am Meer unter der Marke Gran Canaria Blue vereinigt. So wohnen und entspannen Gäste des Hotel Cordial Mogán Playa nicht nur sehr komfortabel in dem 4-Sterne Haus: Sie nehmen bei Interesse an Schnupper-Tauchstunden teil, die mit Übungen im Hotel beginnen, bevor der Meeresgrund erforscht wird. Das Marina Suites überzeugt mit seiner Toplage in unmittelbarer Nähe zum Sporthafen Puerto Rico und verführt dazu, in der Bar des Yacht Club La Punta den milden Abend bei kühlen Drinks ausklingen zu lassen.