Alles neu macht der Mai bei Comazo

♬ •♩♪ Probier’s mal mit Gemütlichkeit - mit der frisch produzierten comazo|earth Homewear Kollektion jagst du den Alltag und die Sorgen weg.

Die Jogginghosen, Kapuzenpullis und Longsleeves garantieren Entschleunigung. Gekonnt mischen die Schwaben den Chiller-Style mit einer Portion Ausgehtauglichkeit. Alle Produkte bestehen aus organic cotton (kbA), absolut bio - aber ohne Chemie und frei von Schadstoffen. Das Beste – Chillen geht jetzt ganz ohne schlechtes Gewissen, die komplette Kollektion ist Fairtrade zertifiziert. Das Siegel trägt Sorge dafür, dass die Bauern einen festen, fairen Mindestpreis für Ihre Baumwolle erhalten. Außerdem profitieren Sie von einer Fairtrade-Prämie. Die Besonderheit der Prämie – das Geld fließt zu großen Teilen in soziale Gemeinschaftsprojekte.

Fairer Handel neu denken - gemeinsam können wir die Welt verändern – auch im Chiller-Modus!

comazo|earth schützt deine Haut und ist besonders sanft zu ihr. Das ist wichtig, denn stets bedenke - die Unterwäsche trägt man für gewöhnlich immer direkt auf der Haut, du vielleicht auch? Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan, die Wäsche tragen wir oft den ganzen lieben langen Tag. Da ist es neben Naturkosmetika oder einer gesunden Ernährung mindestens genauso wichtig auch darauf zu achten, mit was wir unsere Haut bedecken.

Organic cotton in grauen Müslifarben war gestern!

Wer sind diese COMAZO? COMAZO macht Lieblingswäsche für die ganze Familie - Damen, Herren und Kinder. In vielen Größen und Farben, für jeden Tag oder für besondere Anlässe.Alle Produkte überzeugen durch hohe Beständigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Material- und Verarbeitungs-Qualität, Tragekomfort, perfekte Passform und Langlebigkeit sind die wesentlichen Eigenschaften der Lieblingswäsche. Wir sind ein kleines, feines Familienunternehmen das seit 1884 existiert. Wir verfügen über 130 Jahre Know-How und wir glauben zu wissen was gut für dich ist in puncto Wäsche. Dafür stehen wir und stehen auch vor die Kamera. Seit 2009 sind auf allen Fotos die eigenen Mitarbeiter als Fotomodels zu sehen, sie unterstreichen damit sowohl die Verbundenheit zu den Produkten als auch zum Unternehmen.