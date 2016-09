Allmos Electronic präsentiert den neuen “FiberInspector FI-500” von Fluke Networks

Inspektionskamera bringt Glasfasertechnikern Licht in engen, dunklen Umgebungen

Planegg, 19. September 2016

Allmos Electronic präsentiert mit dem „FiberInspector FI-500“ die erste Glasfaser-Video-Inspektionskamera mit PortBright Beleuchtung von Fluke Networks. Der „FiberInspector FI-500“ erleichtert Netzwerkinstallateuren die Prüfung von Glasfasern in überfüllten Glasfaser-Patchpanels.

Dank PortBright - Funktion von Fluke Networks wird der FiberInspector FI-500 zusammen mit dem Autofokus und einem großen Display mit hohem Kontrast zu einem unersetzlichen Equipment für Glasfasertechniker, die in engen, dunklen Umgebungen arbeiten.

Verschmutzte Glasfaserendflächen sind eine häufig auftretende Problemquelle in Singlemode- und Multimode-Glasfasersystemen. Die Inspektionskamera FI-500 ermöglicht Technikern die schnelle Bestimmung, ob Endflächen verschmutzt oder beschädigt sind. Obwohl der FiberInspektor FI-500 nur etwa halb soviel wie die meisten vollautomatischen Video- Inspektionskameras kostet, bietet die Inspektionskamera annähernd die gleichen Funktionen, einschließlich Autofokus, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung sowie einer Vielzahl an Messspitzen zur Überprüfung nahezu jeder Glasfaserendfläche.

Inspektionskamera FiberInspektor FI-500 von Fluke Networks

[Großes Bild anzeigen]

"Da Glasfaser tiefer im Datenzentrumsnetzwerk eingesetzt wird, ist es wichtig, eine vollständige Palette von Tools zur Fehlerbehebung zu haben", erklärt Ottmar Flach, Geschäftsführer der Allmos Electronic GmbH. „Der Data Center Markt profitiert von diesem neuen Gerät von Fluke Networks, das Bestandteil jedes Glasfaser Installer-Tool-Kits sein sollte", ergänzt Ottmar Flach.

Der FI-500 enthält eine PortBright Beleuchtung, mit der der Benutzer die richtige Faser bzw. den richtigen Port in dunklen oder überfüllten Panels finden kann, zuzüglich einer robusten "Flüssigobjektiv-"Technologie für einen schnellen Autofokus. Durch die Steuerelemente auf dem Gerät ist eine einhändige Bedienung möglich, einschließlich einer Pause-Taste, die das Bild einfriert, was die Überprüfung schwierig erreichbarer Stellen oder an Stellen, wo man das Bild nicht ruhig halten kann, erleichtert. Die kompakte Kamera bietet ein 3,2“ TFT-LCD Display mit zahlreichen Zoom- und Zentrierfunktionen. Das große Display gibt einen sofortigen Überblick über Glasfaser-Verschmutzung bei Glasfaserkupplungen oder bei Patchkabeln. Das aufladbare Gerät wird standardmäßig mit Adaptern zur Unterstützung der meisten UPC-Stecker geliefert. APC-Adapter sind ebenfalls verfügbar.

Für Glasfasertechniker, die Probleme in komplexen, kompakten und schwer einsehbaren Glasfaserumgebungen beheben möchten, bietet die Inspektionskamera FI-500 die Einfachheit und Praktikabilität einer manuellen Prüfsonde, jedoch mit erweiterten Funktionen zum Verringern der Fehlerbehebungs- und Prüfzeiten. Da eine Vielzahl von Adaptern zum Lieferumfang gehören, können die meisten Anwendungen ohne zusätzliche Zukäufe geprüft werden. Spezialadapter sind darüber hinaus erhältlich.

Die einfache Bedienung macht den neuesten FiberInspector von Fluke Networks zu einem großartigen Tool für die Diagnose von und Fehlersuche an Glasfaserendflächen bei Verschmutzungsproblemen.