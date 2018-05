Almurlaub im Salzburger Land – das MONDI-HOLIDAY Chalet Schiefe Alm In der Nähe der Mozartstadt Salzburg kann man sich auch der Natur mit all ihren Vorzügen hingeben.

Nicht weit entfernt, in Bad Gastein können Sie auf der Schiefen Alm entspannen und die Seele in etwa 1266 m über dem Meeresspiegel baumeln lassen. Neben einer erholsamen Atmosphäre wird Ihnen hier ein beeindruckender Ausblick über die umliegende Berglandschaft geboten, Sie werden mit einem zuvorkommenden Service umsorgt und können in stilvoll eingerichteten Wohnräumen zur Ruhe kommen. Kurz um, hier scheint alles zu stimmen, die Natur im Vordergrund und die Erholung kommt quasi von ganz allein.Exquisiter, traditioneller Chic im Chalet im Salzburger LandDie Appartements und Suiten des MONDI-HOLIDAY Chalets Schiefe Alm sind liebevoll und elegant eingerichtet. Die Einrichtung unterstreicht das Ambiente hoch oben auf der Alm. Die Böden, Wand und Deckenverkleidungen sind aus 100 Jahre altem, hellem Holz angefertigt. Die Möbel, Bilder und Dekorationen sind diesem Stil angepasst und erschaffen ein einheitliches Bild im urigen Chic der Extraklasse. Neben diesem noblen Wohnambiente gibt es natürlich auch noch einen großzügigen Wellnessbereich, der Ihnen als Wohlfühloase stets zur Verfügung steht. Ein Urlaub in traditioneller Atmosphäre mit jeglichem Luxus, den das Herz begehrt, eine tolle Kombination.Viel zu entdecken – Urlaub in Bad GasteinEin Urlaub in den Bergen hat immer viel zu bieten. Die Schiefe Alm besticht noch einmal besonders durch ihre einzigartige Lage inmitten eines traumhaften Wandergebietes und mit direkter Anbindung an die Skipiste. Nur durch Privatwege erreichbar, ergibt sich hier zusätzlich eine idyllische Ruhe. Nicht weit von der Schiefen Alm entfernt ist die Bellevue Alm, die das ganze Jahr über mit tollen Festem, traditionellen Veranstaltungen und leckeren Schmankerln zum Genießen einlädt. Aber auch kulturell gibt es in dieser Gegend ein umfangreiches Angebot, bspw. die Salzwelten in Salzburg oder der Großglockner. Auch für die Aktivurlauber findet sich in den Bergen immer ein passendes Abenteuer, den individuellen Bedürfnissen entsprechend.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.schiefe-alm.at/