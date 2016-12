„Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel“ ist Kinderfilm des Monats Dezember 2016

Frohes Fest! „Noch zwei Wochen bis Weihnachten und es regnet in Strömen – von Festtagsstimmung keine Spur.“ So beginnt der Kinderfilm des Monats Dezember Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel – eine Literaturverfilmung des gleichnamigen Romans von Cornelia Funke, und man könnte fast meinen, die bekannte Kinderbuch-Autorin hätte an die diesjährige Vorweihnachtszeit gedacht, als sie ihr Weihnachtsmärchen schrieb.

In der Weihnachtswelt wird kräftig umstrukturiert und modernisiert – der böse Waldemar Wichteltod hat es nach und nach geschafft, Kindern und Erwachsenen einzureden, dass es an Weihnachten nicht mehr um das Erfüllen von echten Wünschen ginge, sondern um Handys, Spielekonsolen und andere kostspielige Geschenke. Nur Niklas Julebukk widersetzt sich und kämpft gegen die Kräfte der Finsternis und des Kommerzes. Er ist der letzte seiner Art – und zugegebenermaßen nicht gerade das, was man sich unter dem letzten echten Weihnachtsmann vorstellt. Als er aus dem Himmel auf die Erde fällt, braucht Julebukk dringend die Hilfe der Kinder Ben und Charlotte, um Weihnachten zu retten.

Natürlich kann Julebukk nur zusammen mit den Kindern den Widersacher Wichteltod besiegen und die Ordnung in der Weihnachtswelt wieder herstellen. Und natürlich bringt er ihnen am Ende auch die alte Weisheit nahe, dass Weihnachten mehr ist als Geschenke - aber eben nicht kitschig-zuckersüß wie in so mancher Hollywood-Schmonzette, sondern mit einem lausbübischen Zwinkern, das neben den Erwachsenen auch Kinder ab acht Jahren sicher richtig deuten können. Stern.de

Niklas Julebukk, der letzte echte Weihnachtsmann, den es noch gibt... © Constantin Film

Seit über 30 Jahren kürt das Kinderkinobüro jeden Monat einen Kinderfilm des Monats und schickt diesen sorgfältig geprüften Film für wenig Geld auf Tournee durch 20 Berliner Kinos. Der ermäßigte Eintrittspreis für Gruppen beträgt nur 2,50 € pro Person. Pädagogisches Begleitmaterial wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Kartenreservierungen und Informationen am Kinderkinotelefon: 030 / 23 55 62 51

Alle Termine und eine ausführliche Inhaltsangabe zum Kinderfilm des Monats Dezember 2016 finden Sie unter http://www.kinderkinobuero.de . Druckfähiges Bildmaterial steht Ihnen als Download bereit unter http://www.kinderkinobuero.de/presse/index.php .

