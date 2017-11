Altersgerechte Wohn- und Pflegeberatung für Senioren im Raum Dortmund

Ein häuslicher Unfall - eine Krankheit und plötzlich droht das Pflegeheim. Mit dieser Situation sehen sich ältere Menschen oder auch verunglückte Menschen und deren Angehörige häufig konfrontiert.

Sie wissen oft nicht über die technischen Möglichkeiten, die Betreuungsangebote und finanziellen Hilfestellungen Bescheid, die ihnen in ihrer Notlage helfen könnten. Und damit sind sie nicht allein. Je nach Fall und Sachlage gibt es eine Vielzahl an Regelungen und Fördermöglichkeiten, die in den meisten Fällen nicht rechtzeitig ausgeschöpft werden. So bleiben wertvolle Hilfestellungen häufig ungenutzt oder einem kleinen Kreis von Eingeweihten vorbehalten.

Detlef Kraas, Inhaber der Wohn- und Pflegeberatung "Zu Hause alt werden" im Raum Dortmund, fand diese Situation stets unbefriedigend. Er hat jahrzehntelang Verwaltungserfahrung im Umgang mit Behörden gesammelt und weiß, wie oft sinnvolle Regelungen bei den betroffenen Menschen nicht zur Anwendung kommen, weil sich diese Menschen im Dickicht der unterschiedlichen Ämter, Kassen und Behörden nicht zurechtfinden und häufig bereits bei der Antragstellung scheitern. Dies ist von manchen Kassen und Behörden so gewollt. Diesem Missstand möchte er mit einer gezielten und individuellen Wohn- und Pflegeberatung begegnen.

Behindertengerechter Badumbau mit bodengleicher Dusche. Foto: Detlef Kraas

Dabei zieht er alle Aspekte der Krankheit und der persönlichen Wohnraumsituation in Betracht. Nur so kann eine optimale Hilfestellung im häuslichen Umfeld gewährleistet und die vorschnelle und häufig auch unnötige Lösung eines kostenintensiven Pflegeheims abgewendet werden. Vielen seiner Kunden hat er damit einen zufriedenen Lebensabend in ihrem häuslichen Umfeld beschert.

Wer diese Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen und sich beraten lassen möchte, der kann in den nächsten drei Monaten eine begrenzte Anzahl von kostenlosen Beratungsterminen nutzen. Im November bieten Herr Kraas und sein Team diese einmalige Gelegenheit für fünf Angehörige und Betroffene aus dem Raum Dortmund, Iserlohn und Kamen an. Im Dezember ist dieser kostenfreie Service den ersten fünf thailändischen Staatsangehörigen aus Dortmund und Bochum vorbehalten. Dabei kommt er persönlich oder mit seiner thailändischen Mitarbeiterin zu den Betroffenen nach Hause. Im Januar sind fünf kostenlose Termine in Schwerte , Unna und Holzwickede vorgesehen. Wer einen Notfall in diesen Gegenden kennt, kann damit Betroffenen und Angehörigen ein kleines Geschenk bereiten, das sich für ihr Leben im Alter mehr als nur auszahlen kann.

Weitere Informationen hierzu finden sie auf der Webseite

http://www.wohnberatung-dortmund.de