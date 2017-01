Am 17. März 2017 startet die Weiterbildungsmesse myQ Düsseldorf

Unter anderem vor Ort: Stiftung Warentest, Buhr&Team, fernstudium-direkt.de

Am 17. und 18. März findet im B1 in Düsseldorf die erste Publikums- und Fachmesse für berufsbezogene Weiterbildung statt. Die myQ richtet sich mit ihrem innovativen Messekonzept erstmals direkt an Bildungsinteressierte im Job und gleichzeitig an Personaler sowie Führungskräfte, die Mitarbeiter und Teams entwickeln müssen. Sie schließt damit die Lücke zwischen zahlreichen Job- und Absolventenmessen und bietet erstmalig eine Anlaufstelle im Bereich berufsbezogene Weiterbildung, bei der Bildungsinteressierte gesammelt Information und Beratung finden. Die myQ Messe bietet zudem die Möglichkeit zum direkten Austausch mit Bildungsanbietern, Verbänden und Institutionen. Auf der myQ Messe in Düsseldorf stellen sich unterschiedlichste Bildungsanbieter vor. Neben einigen renommierten Fernhochschulen werden zudem Coaching-Akademien, Onlineplattformen und Institute vor Ort sein. Damit ist die Bandbreite an Ansprechpartnern für Bildungsinteressierte hoch. Ein interessantes Vortragsprogramm rundet die Veranstaltung ab.

Auf der myQ Düsseldorf finden Besucher direkte Beratung und neue Perspektiven.

Stiftung Warentest stellt Weiterbildungsguide für Verbraucher vor

Zu den Rednern des myQ-Forums gehört beispielsweise Dr. Michael Cordes, der den neuen Weiterbildungsguide der Stiftung Warentest vorstellt. Dieser soll den Verbraucher dabei unterstützen, die richtige Bildungsentscheidung zu treffen. Dazu durchleuchtet Stiftung Warentest als Einrichtung des Verbraucherschutzes den Weiterbildungsmarkt aus Sicht des privaten Kunden und gibt hilfreiche Tipps.

Neben Stiftung Warentest gibt es noch viele weitere interessante Rede- und Diskussionsbeiträge zum Thema Weiterbildung. Dr. Esther Winter und Ina Rüber vom DIE Institut für Erwachsenenbildung diskutieren beispielsweise die Frage „Was bringt eigentlich Weiterbildung?“. In der Coaching-Zone gibt Melanie Schumacher, Inhaberin der Beratung karriere&perspektiven, spannende Einblicke in das Thema „Neustart in der Lebensmitte – Wie Sie Ihre berufliche Neuorientierung 40+ zum Erfolg machen“.

Renommierte Aussteller beraten direkt vor Ort

Auf der ersten myQ in Düsseldorf erwarten die Besucher zahlreiche renommierte Bildungseinrichtungen und Coaches. Mit dabei sind unter anderem einige (Fern-)Hochschulen wie beispielsweise die Hochschule Fresenius, das Comcave Collage oder die WHU Otto Beisheim School of Management. Auch die myQ-Partner kursfinder.de und fernstudium-direkt.de sind mit ihrem Angebot und Expertise vor Ort. Ebenso Buhr & Team, die bekannte Akademie für Führung und Vertrieb.

Die Weiterbildungsmesse myQ findet 2017 dreimal, danach bis zu fünfmal jährlich an wechselnden Standorten statt. Die erste myQ-Messe findet vom 17. bis 18.März in Düsseldorf statt, gefolgt von Hamburg und München im Herbst. Veranstalter ist das Unternehmen Exibit One.



