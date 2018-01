Am Valentinstag ist die Hochzeit in Sicht... und der JGA

Valentinstag ist der Tag der Verliebten und ein beliebter Tag für einen Heiratsantrag.

Und wo geheiratet wird, da wird auch gefeiert: Für die Generation Y nämlich gehört zu jeder Trauung auch die Abschiedsfeier zum Junggesellen- bzw. Junggesellinnendasein (JGA). Für die Trauzeugen bedeutet das mitunter eine Menge Arbeit, denn der Trend geht dahin, den JGA immer größer und spektakulärer zu feiern. Professionelle Agenturen wie pissup und chamica mit ihren Reiseangeboten für spektakuläre JGAs machen es ihnen da besonders leicht.

Rituale verlangen neue (professionelle) Angebote

Neue Gewohnheiten und Rituale rufen auch neue Unternehmen auf den Plan. So wie Custom Tours, die mit ihren Reise-Agenturen pissup und chamica genau auf diese Rituale abgestimmten Junggesellenabschieds-Touren anbietet. Die beiden Agenturinhaber Rasmus Christiansen und Mads Thorsdal wissen, dass es den jungen Menschen darum geht, einzigartige und unvergessliche Erlebnisse schaffen – und genau das ist die Mission von pissup und chamica. Die Angebote, die beide Agenturen für Junggesellenabschiede in ihrem Portfolio führen, sind perfekt auf die Bedürfnisse junger Frauen und Männer zugeschnitten: die 24, davon 18 auf dem deutschen Markt zur Wahl stehenden Reiseziele, die Favoritenlisten mit individuell buchbaren Aktivitäten, die speziellen Themenpakete und der Rundum-Service machen Planung und Buchung denkbar einfach.

Dazu Rasmus Christiansen: „Die perfekte Junggesellenfeier entsteht selten spontan, sie ist Ergebnis guter Planung und Organisation. Und das kostet Zeit.“ Wer keine Enttäuschung erleben möchte, sei besser beraten, die Planung in professionelle Hände zu geben. Genau hier setzt der Service von Custom Tours an.

Junggesellenabschiede mit Qualitätsgarantie

Fast alle 24 Reiseziele plus einen Großteil der dort angebotenen Aktivitäten haben Thorsdal und Christiansen selbst getestet und ausgewählt. Ein Thema, das ihnen besonders am Herzen liegt: die Qualitätssicherung. Beide Inhaber wissen um den Ruf von Junggesellenabschieden „Aber genau hier sehen wir unsere Verantwortung“, sagt Thorsdal. Denn während bei privat organisierten Feiern häufig Exzesse und Entgleisungen zu erleben sind, arbeitet Custom Tours bei seinen Städtetouren mit lokalen Anbietern zusammen, die ein auf die Bedürfnisse der Gäste abgestimmtes Programm anbieten. Häufig ist auch ein Guide mit dabei, der sich vor Ort nicht nur bestens auskennt, sondern sich auch um die Feierwütigen kümmert. So garantiert Custom Tours ein organisiertes, aber ungezwungenes Partyreisen-Erlebnis. Dass hier auch Alkohol und Striptease häufig eine Rolle spielen, bestreitet Thorsdal nicht. „Genau genommen geht ja auch der mit einem Augenzwinkern gewählte Name unserer vor 17 Jahren gegründeten Agentur Pissup (englisch für Besäufnis) auf diese Angewohnheit zurück. Wir finden: Es muss auch mal erlaubt sein, über die Stränge zu schlagen.“

Sportliche Herausforderungen für den Mann, sinnliche Genüsse für die Frau

Abgesehen davon ist die Bandbreite der Aktivitäten bei Pissup aber längst um kulinarische Erlebnisse, sportliche Herausforderungen, Casino-Kitzel und vieles mehr gewachsen. Für Frauen hält die Plattform Chamica ohnehin mehr sinnliche Genüsse bereit wie beispielsweise Tapas-Touren durch Barcelona, Bauchtanz-Workshops oder Wellness-Programme in Budapest. Fest steht: Mit einer Auswahl von mehr als 1.000 Aktivitäten hat Custom Tours ein originelles und abwechslungsreiches Portfolio geschaffen, das für jeden Geschmack etwas bietet. Manches dabei mag deftig sein, vieles ist sportlich und spaßig. Und eines ist es wohl immer: unvergesslich.

Die Reisepakete auf Pissup und Chamica kosten zwischen 99 Euro und 398 Euro.