An runden Tischen lässt sich gut reden

Das Runde muss ins Eckige. Was in salopper Redensart als Synonym fürs Toreschießen benutzt wird, ist, geometrisch kombiniert, eher zweifelhaft.

Vor allem Babys und Kleinkinder machen die Erfahrung, dass die runde Kugel keineswegs durch das quadratische Loch passt. Sie lernen die Formen durch (Be)Greifen und Kombinieren. Das ist sehr wichtig und grundlegend. Und noch etwas wird in frühester Kindheit miteinander verankert. Formen werden Gefühle und Stimmungen zugeschrieben.

So ist es zu erklären, dass beispielsweise das Dreieck allgemein für Wandelbares, Spannungsvolles und Konstruktives steht. Das Quadrat hingegen gilt als männlich, hart und vernunftsorientiert. Dem Kreis werden weibliche Attribute wie weich und gefühlsbetont zugeschrieben*.

Diese Bedeutung von Formen begleitet uns ein Leben lang.

Das zeigt sich in vielen Lebensbereichen, vor allem beim Möbeldesign. Hier gibt es für jeden Charakter und Einrichtungsstil die passende Form. Runde Tische sorgen beispielsweise für einen fairen Gesprächsaustausch und für mehr Kommunikation überhaupt.

Bunte Welt der runden Tische

