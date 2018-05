Anders-Denker in Privatleben und Unternehmertum gesucht

Es gibt ein neues Projekt, das Anders-Denker begleitet. Angesprochen sind damit Menschen, die anders leben oder arbeiten wollen.

Personen, die sich mit dem Gedanken tragen: „Was wäre wenn ich umsetze, was ich denke“. Das kann sowohl die private Lebensweise als auch unternehmerische Entscheidungen betreffen.

Am 15.5.2018 ab 7:30 Uhr wird im Rahmen des Familientages eingeladen, vorbeizukommen und die Gruppe kennenzulernen. Beim Bäcker Thonke in Falkensee stellen sich der Kreis und seine Initiatoren vor. Ab 8:00 Uhr gibt es zwei kurze Vorträge „Andersdenkende Unternehmer mit wirtschaftlichen Erfolg“ und „Sie sind anders, wir auch“.

Zukünftig sollen regelmäßig moderierte Gesprächskreis in Falkensee und Spandau stattfinden. Die Treffen der Gruppe sind für alle Interessierten offen. Daneben gibt es auch verschiedene thematisierte Vorträge.

Zwei Ansprechpartner stehen für Querdenker und Sinn Suchende bereit. Beide bringen fundiertes Wissen aus ganz verschiedenen Bereichen und persönlichen Erfahrungen mit ein. Mit der Nutzung von Ansätzen, Denkweisen, Methoden verschiedener Fachrichtungen bekommen alternative Wege und Visionen wirtschaftlich und privat auch Erfolg.

Ansprechpartner für den privaten Bereich ist Rolf Netzmann Systemischer Coach. Er coacht heute aus der Erfahrung heraus, Krisen sind Phasen im Leben, die uns stärker und reifer werden lassen. Als zertifizierter Kursleiter für Progressive Muskelentspannung führt er seine Klienten in lang anhaltende Phasen tiefer emotionaler und physischer Ruhe. In interaktiven Workshops ermutigt er seine Zuhörer, die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle ernst zu nehmen und als Richtschnur des eigenen Handelns zu akzeptieren.

Rolf Netzmann / Angstberatung Berlin

Tel.: 0163/2893314 / Internet: http://www.angstberatung-berlin.de

Ansprechpartner für den wirtschaftlichen Bereich, auch Vereine etc. ist Anja Schackert. Sie betreut mit ihrer Werbe- und Marketingagentur seit mehr als 19 Jahren auch Andersdenker in der Wirtschaft. Dabei gibt sie weiter, wie man "trotz" Ethik wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Die Agentur begleitet Unternehmer von der Idee bis zur Umsetzung, damit Ideen und Visionen auch wirtschaftlichen Erfolg bekommen.

Durch langjährige wirtschaftliche Erfahrungen ist die Agentur der richtige Partner für Unternehmer, die neuen Wegen und Ideen gegenüber aufgeschlossen sind, aber gleichzeitig Bestehendes nicht überstürzt über Bord werfen wollen.

Anja Schackert / Schackert Werbung & Marketing

Tel.: 03322-214546 / Internet: http://www.werbung-schackert.com