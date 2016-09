Andreas Bredenkamp am 12.10.2016 zu Gast im POINT – Sports.Wellness.Club in Gerlingen

„Der sichere Weg zu besserer Gesundheit & mehr Lebensqualität!“

Ein Vortrag, der begeistert und motiviert.

Bereits über 160.000 Teilnehmer im deutschsprachigen Raum haben diesen mitreißenden Vortrag von Andreas Bredenkamp erlebt und sich motivieren lassen. Jetzt endlich kommt Andreas Bredenkamp auch nach Gerlingen in den POINT – Sports.Wellness.Club.

„Seit 1990 ist das Körpergewicht der Deutschen explodiert. Erstaunlicherweise ohne dass im statistischen Durchschnitt mehr gegessen wurde.“ Der Experte macht anschaulich deutlich, „dass seit 1990 Bewegung allein nicht mehr ausreicht, den Bewegungsmangel zu kompensieren. Wenn Bewegung zum Beispiel die Ausdauer verbessern würde, müsste ein Postbote, der 6 x die Woche 5 Stunden Fahrrad fährt, die Tour de France mitfahren können.“ Warum kann er das nicht?

Bredenkamp erklärt, „warum man erschlaffte Körperregionen, zum Beispiel die Hautsäcke an Oberarmen, weder durch Diäten, noch durch Massagen und auch nicht durch Operationen wegbekommt.“ Außerdem liefert er Lösungen bei dem Problem, „dass viele Menschen immer dort abnehmen, wo sie gar nicht wollen, und andere selbst bei weniger als 1.000 kcal gar nicht mehr abnehmen.“

Andreas Bredenkamp im POINT in Gerlingen

[Großes Bild anzeigen]

Er erläutert, „warum Diäten regelrechte Trainingsmaßnahmen zum Dick werden sind und warum erholsamer Schlaf für immer mehr Menschen zu einem echten Problem wird.“

Man sollte sich diesen Vortrag nicht entgehen lassen, denn mit einigen wesentlichen Erkenntnissen vom Experten kann viel unnützer Aufwand und Entbehrung erspart bleiben. Stattdessen wird das Ziel auf dem direkten und kürzesten Wege erreicht.

Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse werden auf dem Vortrag am Mittwoch, den 12.10.2016 im POINT – Sports.Wellness.Club in Gerlingen anschaulich erläutert. Der Vortrag beginnt um 19.00 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf für Mitglieder 5,- € und für Externe Gäste 8,- €. POINT-Mitglieder können Karten für externe Gäste im Vorverkauf ebenfalls für 5,- € erwerben. An der Abendkasse sind die Karten für alle Gäste für 8,- Euro erhältlich.

Andreas Bredenkamp ist Sportwissenschaftler und Autor des Klassikers „Trainieren im Sportstudio“. Mit ihm ist ein Referent eingeladen worden, der Lösungen vorstellen wird. In unüberlegten Aktionismus zu verfallen, ist nicht sehr effektiv. Einfach Fahrrad zu fahren, Gewichte zu heben oder mit einem Glas Wein am Abend zu versuchen besser in den Schlaf zu kommen, macht keinen Sinn. Warum all diese Themen miteinander in Zusammenhang stehen und wie man sie wirkungsvoll löst, erläutert unser Fachmann Andreas Bredenkamp.