Andreas Zimanyi wird neuer Einkaufsleiter beim Sneaker-Spezialisten Stylefile

Der Sneaker- und Streetwear-Onlineshop aus der Nähe von Frankfurt am Main hat einen neuen Einkaufsleiter verpflichtet.

Von Wöhrl kommt der 41-Jährige Andreas Zimanyi. Bei seinem alten Arbeitgeber zeichnete er sich zuletzt als Bereichsleiter Category U-eins, der Fashion- und Lifestyle-Welt by Wöhrl verantwortlich. Er hat die Einkaufsleitung zum 18.04.2017 übernommen und wird dabei helfen, das starke Wachstum von Stylefile weiter zu forcieren und die Markenwelt des Online-Händlers auszubauen.Die Publikat Verlags- und Handels GmbH & Co. KG ist ein international erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen, das im Jahr 2000 von Markus Christl und Jörn Stiller gegründet wurde und vom ersten Jahr an profitabel agierte. Die Ursprünge des Unternehmens liegen im Graffitimagazin „Stylefile“. Heute ist das Unternehmen zudem bei Sneakersammlern und Naturliebhabern gleichermaßen beliebt:Über „Stylefile“, den Onlineshop für Sneaker, Streetwear und Medien, erreicht das Unternehmen eine junge, modeinteressierte Zielgruppe. Auf der Internetseite http://www.stylefile.de finden die Kunden eine 12.000 Artikel umfassende Produktauswahl verschiedenster Markenherstellern.Der Schwerpunkt des erst im Jahr 2014 gestarteten Onlineshops „Big Tree“ liegt auf dem wachstumsstarken Markt für Outdoorbekleidung und –zubehör. Das Sortiment auf http://www.bigtree.de umfasst mehr als 8.000 Produkte und lässt das Herz vieler Outdoorfans höher schlagen.Das Unternehmen hat 2016 erstmals die Grenze von 50 Millionen Euro Umsatz geknackt. Das bedeutet ein Wachstum von mehr als 50% gegenüber dem Vorjahr. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland betreibt Publikat Online-Shops auch in Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden. Aktuell sind 368 Mitarbeiter beschäftigt.