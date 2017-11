> Startseite > Freizeit & Hobby

Angel Domäne überzeugt mit innovativen und praktischen Bissanzeigern Es piept und blinkt. Der elektronische Bissanzeiger gehört seit Jahren beim Karpfenangeln dazu. Passionierte Angler vertrauen auf das kleine, aber sehr effektive, Hilfsmittel. Denn beißt ein Fisch an, zeigt der Funkbissanzeiger in welche Richtung die Schnur gezogen wird. Darüber hinaus kann es eine bestimmte Zeit lang dauern bis ein Karpfen anbeißt. Der Angler kann sich zurücklehnen und warten bis der Bissanzeiger ertönt. Mittlerweile gibt es zahlreiche elektronische Bissanzeiger-Modelle, die stetig erweitert werden. Neben ihrem Sortiment an verschiedenen Bissanzeigern, präsentiert die Angel Domäne aktuell den neusten Fallbissanzeiger. Neu: Der praktische Swing Arm Fallbissanzeiger von Faith

Ein Fisch beißt an und schwimmt auf die Angelrute zu. Die Folge: Der Biss wird nicht, wie üblich, vom elektronischen Bissanzeiger erkannt. Um das zu verhindern, setzen passionierte Angler auf sogenannte Fallbissanzeiger, die zuverlässig einen Fallbiss anzeigen. Ganz neu bei Angel Domäne eingetroffen: Der Swing Arm Fallbissanzeiger von Faith. Dieser wird unterhalb des Bissanzeigers am Rod Pod installiert und sorgt für einen voreingestellten Druck auf der Angelschnur. Mithilfe von verschiebbaren Gewichten kann der Swing Arm unterschiedlich eingestellt werden. Diesen Fallbissanzeiger von Faith gibt es unter angel-domaene.de in verschiedenen Farben: blau, lila, rot und grün. Große Auswahl an elektronischen Bissanzeigern

Neben dem neuen Fallbissanzeiger im Sortiment der Angel Domäne, finden passionierte Angler auch die klassischen Varianten. Die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, wie der Microbite Rutenklemm Bissanzeiger. Mit verschiedenen Erweiterungen können die Tonhöhe, die Sensibilität und die Lautstärke eingestellt werden. Erhältlich sind die Bissanzeiger einzeln oder als Set von renommierten Herstellern, wie Pelzer, SPRO, JRC und Roy Fischers. Aber auch die Angel Domäne selbst bietet elektronische Bissanzeiger an. Aktuell sind der Pendelbissanzeiger und das Funkbissanzeiger-Set der Eigenmarke zum reduzierten Preis erhältlich. Mehr Informationen zum Thema unter:

Das Sortiment auf angel-domaene.de umfasst beinah 15.000 Produkte und richtet sich sowohl an Angel-Profis, wie auch -Anfänger. Die Produkte sind in verschiedenen Preiskategorien erhältlich, sodass sich für jedes Budget eine passende Ausrüstung zusammenstellen lässt. Mit über 27 Jahren Erfahrung im Bereich Angelsport, bietet Angel Domäne zudem eine umfassende und kompetente Beratung. Unternehmensinformation:

Angel Domäne

H&G GmbH & Co. KG

Zum Osterfeld 18

37688 Beverungen

Peter Held, Elmar Gockeln

