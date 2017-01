‘Angela Must Act Now - Angela Muss Jetzt Handeln’ - Michel Montecrossa's CD für eine starke deutsche Zukunft

‘Angela Must Act Now - Angela Muss Jetzt Handeln!’, veröffentlicht von Mira Sound Germany als Audio Single, DVD sowie als Download, ist Michel Montecrossa’s New-Topical-Song für eine starke deutsche Zukunft und ein Aufruf an Angela Merkel, sich Karma Punkte zu verdienen.

Michel Montecrossa sagt über den New-Topical-Song ‘Angela Must Act Now - Angela Muss Jetzt Handeln!’: “Es ist ein Song, der sagt: ’Lass die Haare wehen!’”

Songtext

Angela Must Act Now – Angela Muss Jetzt Handeln!

Angela must act now:

must take the lead for European Unity,

must bring Turkey into the E.U.,

must end Russia sanctions,

must join the E.U. with Eurasia,

must stand for and effectively build

the great E.U. and Eurasia Free-Trade-Continent

together with China, Russia, India and all nations,

to end NATO conflicts,

to solve the Ukraine problem,

to solve the Islamic riddle,

to activate the Transatlantic Free-Trade

with South America, Canada and the U.S.A.

and make superfluous Brexit and disunity.

“Angela must act now – Angela muss jetzt handeln!”

Michel Montecrossa's CD ‘Angela Must Act Now - Angela Muss Jetzt Handeln!’

“Angela must act now – Angela muss jetzt handeln!”

Angela muss jetzt handeln:

muss Führung zeigen für Europäische Einheit,

muss die Türkei in die E.U. bringen,

muss Russland Sanktionen beenden,

muss die E.U. verbinden mit Eurasien,

muss zielstrebig und effektiv aufbauen

den großen E.U. und Eurasien Freihandels-Kontinent

zusammen mit China, Russland, Indien und allen Staaten,

um zu beenden NATO Konflikte,

um zu lösen das Ukraine Problem,

um zu lösen das islamische Rätsel,

um mit Südamerika, Kanada und den U.S.A.

den Transatlantik-Freihandel zu aktivieren,

überflüssig machend Brexit und Uneinigkeit.

“Angela must act now – Angela muss jetzt handeln!”

“Angela must act now – Angela muss jetzt handeln!”

Text & Musik: Michel Montecrossa, © Mira Sound Germany

